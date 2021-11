’Ik nam wraak op mijn ex-vriendin en belandde in de gevangenis’

„Ik leerde mijn ex-vriendin kennen tijdens het paardrijden. Ik begeleidde de ritten buiten en voor ik het wist, reden we altijd met zijn tweetjes.

Transgender

Ze had een vriend maar al snel kregen wij een relatie die zes jaar duurde. De grootste barsten in onze relatie ontstonden toen ze zwanger werd van mij. Ik ben transgender en ze wist waaraan ze begon toen wij een relatie kregen.

Ze is zelfs een paar keer meegegaan naar gesprekken met mijn psycholoog. Vanaf het begin gaf ze aan dat ze mij zou steunen in mijn proces. Ik ging er vanuit dat we voor altijd samen zouden blijven.

Pil

Ik weet niet waarom ze ineens besloot om mij niet meer te steunen. Achter mijn rug om stopte ze met de pil en raakte ze in verwachting. In het begin beweerde ze dat ze biseksueel was maar toen ze zwanger was, vertelde ze dat dit een leugen was en dat ze wilde dat ik een man bleef.

Ze dreigde dat als ik niet zou stoppen met mijn transgendertraject, ze het kind zou laten weghalen. Uiteindelijk heeft ze onze dochter niet laten weghalen en zijn we nog drie jaar bij elkaar gebleven, ondanks dat ik niet stopte met mijn traject.

Beroepsmilitair

Ik ben jarenlang beroepsmilitair geweest en ben uitgezonden naar Afghanistan. Toen ik na een half jaar terugkwam, waren mijn dochter en vrouw weg. Ze had een nieuwe man en mijn dochter mocht ik niet meer zien. Alles viel in één keer weg. Toen knapte er iets in mij.

Ik belandde in een depressie waardoor ik aan de alcohol raakte en dakloos werd. Vijf jaar sliep ik in opvangcentra en bij kennissen. Ook kampte ik met een posttraumatische stressstoornis (PTSS) vanwege Afghanistan.

Celstraf

Ik was compleet de weg kwijt. Dagelijks stuurde ik mijn ex berichtjes waarin ik dreigde dat ik haar iets ging aandoen en ik maakte dingen van haar stuk, zoals haar auto. Daarvoor kreeg ik een celstraf van negentig dagen.

In eerste instantie zou ik een taakstraf krijgen maar die weigerde ik. Ook moest ik een schadevergoeding betalen die de nieuwe vriend van mijn ex had opgeëist. Ik weigerde die te betalen en kreeg nog eens een gevangenisstraf van veertig dagen.

Leven op orde

De gevangenisstraf heeft mij sterker gemaakt. Toen ik vrij kwam, heb ik mijn ex met rust gelaten. Ik ging me op mezelf focussen en wilde mijn leven fatsoenlijk op de rit krijgen.

Ik zocht de juiste hulp voor mijn PTSS en alcoholprobleem en focuste op mijn transgendertraject. Momenteel moet ik nog één operatie ondergaan. Ik woon weer op mezelf en heb mijn leven weer op orde.

Boerendochter

Het beschadigen van haar auto is nu zo’n tien jaar geleden. Ik ben er niet trots op maar ik heb ervoor gezeten. Inmiddels heb ik een relatie met een leuke, Belgische boerendochter die mijn verleden accepteert.

Eén keer in de drie maanden krijg ik per mail een update over mijn dochter. Ze maakt het momenteel goed. In de toekomst, als ik in rustiger vaarwater ben gekomen, wil ik mijn dochter weer zien. Ik heb al een advocaat in de hand genomen hiervoor. Als ik mijn laatste operatie achter de rug heb, wil ik een omgangsregeling.”

