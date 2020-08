Sonja, Tineke, Viola... Hoe gaat het met de tv-presentatrices van weleer?

Mireille Bekooij (is vandaag 73 geworden)

Bekend van Koffietijd (RTL 4), dat ze met Hans van Willigenburg (inmiddels 78) presenteerde tussen 1994 en 2001. Maar zelf kijkt ze nooit meer naar het bekende ochtendprogramma, vertelde ze in 2018 aan Privé. „Het zit gewoon niet in mijn systeem om ’s ochtends de televisie aan te zetten. Dan luister ik naar de radio.” Tegenwoordig schenkt Mireille koffie in een bejaardentehuis.

Maya Eksteen (61)

Maya presenteerde samen met de tien jaarf oudere Viola Holt de 5 Uur Show in 1997 en 1998 en nam daarmee het stokje over van Catherine Keyl. Daarna pakte ze haar carrière als docente Nederlands weer op. Sinds 2011 is ze presentatrice op Radio M Utrecht. Eerst in de vroege ochtend, tegenwoordig met een middagprogramma. Maya werd getroffen door borstkanker, maar genas daarvan.

Myrna Goossen (57)

’Het lachebekje van de Nederlandse televisie’ werd ze ook wel genoemd. Maar Myrna, die begon als omroepster en van 1995 tot 1997 voor RTL de 5 Uur Show presenteerde, had echt wel meer in haar mars dan een oogverblindende glimlach. Ze is nog weleens op tv te zien (Samen sterk tijdens corona op RTL Z), heeft daarnaast een kledinglijn, is het gezicht van een hotelketen en heeft een uitgeverij waarvoor ze ook zelf boeken schrijft. En dan werkt ze ook nog als coach.

Tineke de Nooij (79)

’1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Tiiiiineke!’ De begintune van de talkshow van Tineke de Nooij vergeet je, eenmaal gehoord, nooit meer. Tineke, die ook al ooit de eerste vrouwelijke radio-dj van Nederland was, maakte van 1982 tot 1989 het legendarische middagprogramma, dat was opgezet als een vrouwentijdschrift maar dan op tv. Daarna belandde ze bij RTL 4, waar ze tot 1998 Tineke op zaterdag presenteerde. Anno 2020 is ze actief als radiomaakster voor Omroep Max.

Viola Holt (71)

Viola, Myrna, Catherine en Dieuwertje tekenden samen in verschillende periodes voor de presentatie van de 5 Uur Show, maar alleen Viola bleef dat doen vanaf seizoen 1 tot het programma stopte in 1998. Daarna verhuisde ze naar Mexico, waar ze samen met haar man Peter een restaurant begon en een wekelijkse krant maakte voor toeristen uit Nederland. Tegenwoordig houdt ze zich vooral bezig met kunst. Ze maakt schilderijen en zeefdrukken. Daarnaast schijnt ze reikimaster te zijn en zagen we tot onze grote verrassing in het programma Paleis voor een prikkie dat ze ook in een kringloopwinkel werkt.

Sonja Barend (80)

Het begon natuurlijk allemaal ooit met Sonja, ook wel ’de koningin van de talkshow’ genoemd. Haar tv-debuut was in 1966, maar pas elf jaar later presenteerde ze haar eerste grote praatprogramma. ’Voor straks lekker slapen en morgen gezond weer op’; de gevleugelde woorden waarmee ze iedere uitzending afsloot, sprak ze op het laatst voor de camera uit in 2006. Tegenwoordig leidt Sonja, wier 80-jarige verjaardag in februari groots werd gevierd op NPO1 met het programma De Nacht van Sonja, een rustig levenin hartje Amsterdam. Toch zit ze nooit echt stil. „Je moet vooral je nieuwsgierigheid en felheid niet verliezen en je met alles blijven bemoeien. Bij de les blijven”, zei ze in 2017.