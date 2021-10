‘Ik geef mijn 4-jarige dochter nog borstvoeding, waarom zou ik stoppen?’

„Het was nooit mijn plan om zo lang borstvoeding te geven, maar toch doe ik het al vier jaar. Bij mijn oudste (nu 11) lukte het niet eens, maar Kiyara drinkt voor twee. Als baby was ze een flesweigeraar; ze dronk alleen aan mijn borst en anders gerust een dag niet. Dat kon natuurlijk niet en zo is het begonnen.

Na twee jaar was ik er wel klaar mee, met dat gelurk aan mijn lijf. Maar daar dacht Kiyara anders over. Ik heb alles geprobeerd, zelfs een keer zeep op mijn tepel gesmeerd, maar mijn dochter dronk overal doorheen. Zonder was ze ontroostbaar en dus gaf ik toe.

Waardevol

Toen ze vier jaar werd maakten we de afspraak dat ze nog maar één keer per dag mocht drinken; ik vond het toch wat sneu om ons moeder-dochter-moment ineens af te pakken. We vinden het allebei een waardevolle gewoonte. Vooruit: ik ’s nachts iets minder, maar alleen zo slaapt ze weer in.

De meeste mensen vinden het abnormaal dat ik haar nog borstvoeding geef. Mijn moeder vraagt bij elk bezoek standaard: ’Drinkt ze nu nog steeds?’ Het is niet voor niets dat ik haar in het openbaar niet voed; dan krijg ik rare blikken. Ik kreeg eens te horen dat ik voor binding met mijn dochter maar naar de speeltuin moest gaan. Alsof ik daar nooit kom...

Taboe

Ik geef niet veel om de mening van anderen. Dat ik me er nu tóch over uitspreek, komt omdat ik het belachelijk vind dat er zo’n taboe op rust. Laten we iedere moeder in haar waarde laten; we doen allemaal wat goed voelt. Ik doe er niemand kwaad mee, dus waarom zou ik stoppen? Ik ben ervan overtuigd dat er vanzelf een moment komt dat ze geen ’melkie’ meer wil. Ik heb in elk geval nog nooit een 18-jarige aan de borst van mama zien hangen.”

