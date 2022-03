Moet de wet tegen seksuele voorlichting op basisscholen naar Nederland komen?

‘Don’t Say Gay’-wet

In Amerika speelt het invoeren van de wet in verschillende staten. In Florida heeft de gouverneur al getekend voor de wet, volgens De Telegraaf. De wet gaat in juli van dit jaar van kracht. In Florida zijn de meningen verdeeld; voorstanders zijn van mening dat school een plek is om te leren lezen, rekenen en schrijven, niet om te leren over seksualiteit, volgens NOS. Zij vinden seksuele voorlichting de taak van ouders. Duizenden tegenstanders van de ‘Don’t Say Gay’-wet gingen de straat op om te protesteren. Zij vinden juist dat school een plek is om jezelf te ontdekken en om over seksualiteit te leren. Ook in Disney World in Florida wordt volop geprotesteerd.

Basisschoolleerlingen

Maar moet de ‘Don’t Say Gay’-wet ook in Nederland komen? De wet geldt voor basisschoolleerlingen tot negen jaar oud, dus daarna zouden kinderen wel seksuele voorlichting mogen krijgen. In de nieuwe wet staat echter ook dat scholen kinderen ouder dan 9 jaar mogen voorlichten op een manier die ‘bij hun leeftijd past’. De NOS laat weten dat de wet voor kinderen ouder dan 9 jaar zo vaag ontworpen is, dat de verwachting is dat leraren het onderwerp helemaal achterwege zullen laten.

Thuis

Verder wordt seksuele voorlichting volgens de nieuwe wet enkel verboden op school, dus zouden ouders in huiselijke sferen kunnen kiezen wat zij hun kind leren over seksualiteit. Voor kinderen met ouders die liever niet over seks praten ontbreekt dit thema dus volledig totdat ze negen jaar oud zijn. Je kan je afvragen of dat ‘te laat’ is om voor het eerst over seks te leren. Anderen kunnen negen jaar oud juist een mooie instapleeftijd vinden om over dit onderwerp te leren.

Verplicht

Het verbieden van seksuele voorlichting voor jonge kinderen zou het taboe op seks ook juist groter kunnen maken. De vraag is of dat goed is voor de seksuele ontwikkeling van kinderen? In Nederland is seksuele voorlichting in het basisonderwijs zelfs verplicht sinds 2012, volgens Seksuele Vorming, een voorlichtingscentrum over seksualiteit.

Praat mee

