Zo word je net zo’n modekoningin als Máxima

„Onze koningin is inderdaad echt een mode-boegbeeld en dat komt vooral doordat ze juist diverse stijlen draagt en er dus altijd wel iets is dat mensen aanspreekt. Van keurige, hooggesloten avondjurk tot en met een sexy robe met zijsplit, een leren jurk, bloemige rok, zuurstokroze outfit of juist een bedeesde beigekleurige trenchcoat.

Communiceren

De koningin kleedt zich ook altijd voor de gelegenheid waar ze heengaat en probeert daar elke keer rekening mee te houden. Is het een trieste aangelegenheid, dan kiest ze steevast voor zwart of donkerblauw.

Bij een vrolijke meeting kiest ze felle kleuren, als ze een statement wil maken en krachtig over wil komen staat er rood op het modemenu en als ze niet te veel in het middelpunt van de belangstelling wil staan, is het meestal een kleurencombinatie van bruintinten/beige en wit. Dat is echt iets waar ze over nadenkt voordat ze ergens heen gaat en zij weet dus als geen ander ook met haar kleding te communiceren.

Cadeautje

Ook de buitenlandse pers is zeer lovend over Máxima en volgt haar op de voet. Niet voor niets valt ze in het rijte van ’best geklede royals’ en het Engelse Hello Magazine benoemde haar tot een van de stijlvolste vrouwen ter wereld en stelde haar zelfs boven hun eigen Kate Middleton, die er toch ook mag zijn met haar modelooks.

Bij onze Oosterburen werd Máxima zelfs ooit een ’ingepakt cadeautje’ genoemd toen ze zich in een knalkleurige outfit vertoonde in Duitsland, en roemden ze haar lef voor het kiezen van opvallende kledingstukken. Bijzonder is ook het feit dat de kleding vaak opvalt door de mooie stoffen (die Máxima ook zelf uit schijnt te kiezen) die vooral de mode maken.

Intussen maakt ze ook ongemerkt goede reclame voor Nederlandse designers als ze weer eens iets draagt van de hand van Jan Taminiau of Claes Iversen bijvoorbeeld. Een andere grote favoriet van haar is het Belgische modehuis Natan, waar ze regelmatig op terugvalt en waar haar dochters intussen ook bestellen.

Handelsmerk

Máxima is zeker niet bang voor kleur en dat is echt haar handelsmerk! Ze schuwt felle kleuren niet en durft deze niet alleen in de zomer, maar ook op winterse dagen te dragen. Zoals de kleuren fuchsia en knalgeel, kobaltblauw, rood, oranje en appeltjesgroen (dit zou haar meest favoriete kleur zijn). In de winterse maanden komen daar koraalrood, bordeauxrood en robijnrood bij.

Zelfs als er niet wordt gekozen voor felle kleuren als basis, komen die regelmatig wél terug in de accessoires. Want ook daar is ze een ster in: het combineren van accessoires passend bij de outfit. En dat hoeft echt niet altijd even duur te zijn. De koningin wordt immers ook gesignaleerd in kleding van Zara en met oorbellen van H&M. De accessoires zijn ook een geliefd item van haar dochters, die regelmatig een graai doen in haar kast en met name graag tassen en modesieraden van haar lenen.

Cape

Het leuke is dat niet alleen kleur aan haar is besteed. Ook de rustige tinten zoals camel, beige en wit weet zij perfect met elkaar te combineren in wat het meest weg heeft van een Italiaanse look. Echter neemt zij ook een vleugje Argentijnse schwung mee door bijvoorbeeld steevast een zwierige poncho of een cape te dragen of deze in ieder geval bij zich te hebben voor koelere momenten. Deze instant chique vervanger van een wat stijvere jas is een aanrader voor iedereen, want elke outfit krijgt daar meteen een wat minder officiële uitstraling door.

Toen Máxima net in Nederland was, wist ze binnen de kortste keren ook haar schoonmoeder Beatrix aan de cape te krijgen en die is nog steeds verknocht aan dit modische kledingstuk! Ook de witte blouse of de witte broderiejurk is haar absolute handelsmerk en die weet ze altijd weer op te leuken met een gekleurde of juist camelkleurige riem in de taille en dito accessoires, waardoor het geheel een stuk minder saai lijkt.

Slippertjes

Recyclen is een codewoord voor Máxima en dat doen niet veel royals haar na. Daar waar kleding, schoenen en accessoires in het koninklijke circuit vaak slechts één keer worden gedragen, draagt zij ze regelmatig en zien we dan ’herkenbare’ items van weleer voorbijkomen.

Zo verscheen ze vorig jaar op Prinsjesdag nog in een laagjesjurk die in het oker was geverfd, maar die ze eerder ook al eens had gedragen. Een andere keer wordt een lange jurk korter gemaakt of komt er een strook van ander materiaal aan de onderkant van de jurk of wordt er een mouwtje verwijderd of juist aangeknipt, waardoor het kledingstuk toch steeds weer anders oogt. Intussen trekken haar dochters ook regelmatig iets aan uit haar kast wat Máxima ooit eerder heeft gedragen en zo krijgt haar kleding een tweede leven.

Wat ook knap is, is dat ze soms bewust voor comfort kiest. Dat zouden meer mensen moeten doen! Na een lange vlucht stapt ze dan op een tropisch eiland uit op slippertjes in plaats van op de hoge hakken. Want met haar maat schoenen (42) zijn opgezwollen voeten geen optie om nog pumps te dragen. Blijkbaar zaten die dan ook niet meer lekker met opgezwollen voeten en daar maakt ze dan ook geen enkel probleem van.

Jeansjack

De kledingstijl van Máxima is zeer toegankelijk en geen ver-van-mijn-bedshow. Daardoor brengt zij ook anderen op het idee om bepaalde items te combineren. Zo draagt ze bijvoorbeeld ook graag jeansitems en wist ze zelfs een keer hoge ogen te gooien op Koningsdag door een simpel jeansjack te dragen op een rokje.

Ook de gebloemde rok is een favoriet van haar en dit combineert ze graag met een uni kleurige top erboven, bijvoorbeeld een strak truitje met korte mouw of een mooie (pof)blouse. Zwierige jurken en jumpsuits draagt ze ook graag en die combineert ze vrouwelijk met pumps of zomerse espadrilles, maar ook met een enkellaarsje of slippertjes in de zomer. Vooral als het om een niet te officieel moment gaat, hult ze zich graag in deze outfits. Als het wat chiquer moet zijn, komen er ook regelmatig wat chiquere cocktailjurken of mantelpakken aan te pas.

Tussen deze bovengenoemde trends zit voor elk wat wils en dat is dus zeker niet voor alleen een koningin weggelegd. Je kunt eindeloos diverse stijlen combineren, maar bijvoorbeeld ook kiezen voor alleen de klassieke look. Het belangrijkste is dat je jezelf comfortabel en zelfverzekerd voelt, zodat je net zo kunt stralen als onze Máxima. Dat is namelijk misschien nog wel het allerbelangrijkste!”

Oproep

Heb je ook een prangende modevraag waarop je dolgraag een antwoord zou willen weten? Bijvoorbeeld hoe je voor bepaalde kleuren kiest, waar je met maat 42 schoen als vrouw terecht kunt of welke materialen superstretch zijn… Stuur dan een mail naar k.querfurth@telegraaf.nl en wie weet komt jouw vraag aan bod in de volgende Kim’s Kwestie.