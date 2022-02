Zo voorkom je een terugkerende blaasontsteking

Binnenland

Opnieuw daling aantal nieuwe coronagevallen, ook minder coronapatiënten in ziekenhuizen

Het aantal nieuwe coronagevallen blijft dalen. Tussen woensdagochtend en donderdagochtend zijn 41.216 positieve uitslagen van tests geregistreerd. Voor een donderdag is dat het laagste aantal in vijf weken. Op woensdag waren er ook ruim 41.000 bevestigde besmettingen. Ook het aantal patiënten dat me...