Zo smeer je zelfbruiner zonder te vlekken

Zelfbruiners zijn om meer redenen handig. Ze zijn een veilig alternatief voor zonnebaden of de zonnebank. En zongebruind retour van de vakantie? Dan houd je die mooie teint met een zelfbruiner nog even vast. Maar waar ga je voor: een uniseks mousse, bodylotion, serum of tanning drops?

De voorbereiding voor het aanbrengen van een zelfbruiner is belangrijk. Scrub de huid (gezicht en lichaam) eens per week stevig en egaal gedurende een paar minuten zodat je na het bruinen niet te snel vervelt en de kleur langer blijft zitten. De huid neemt hierna ook makkelijker crèmes en andere emulsies op. Doe dit wel een dag voordat je de zon in gaat, want een gescrubde huid is gevoeliger en kan sneller verbranden.

Douchen

Het is beter om niet al te lang te douchen, badderen of in het zwembad te dobberen, omdat de bruine kleur dan minder lang houdt. Ook waxen na het insmeren is niet verstandig. Droog de huid voorzichtig af met bij voorkeur een zachte handdoek. Insmeren met een spf factor is noodzakelijk, want zo’n fake kleurtje beschermt niet tegen de zon. Gebruik na het zonnebad een aftersun met stimulerend bruiningsmiddel en tijdens een avondje uit kun je de huid insmeren met olie voor een extra mooie gloed.

Handschoen

Of je nu gaat voor een olie, drops, crème, bodylotion, serum of een mousse, het is verstandig om dit zo egaal mogelijk aan te brengen met een tanning handschoen. Op die manier worden je handen niet vies (en bruin).

Tip: meng de tanning drops met je favoriete bodylotion of gezichtscrème, dat brengt lekker makkelijk aan! Zo kun je ook zelf het bruiningsniveau doseren. Om het helemaal af te maken kun je na het tannen ook nog met een kwast wat bronzing glitterpoeder aanbrengen voor een extra mooi resultaat.

Face serum dark van Roquebrun

Dit vegan gezichtsserum voor de donkere/gebruinde huid is vooral geschikt voor de erg droge huid. Ingrediënten als aloë vera, hyaluronzuur en retinol verzorgen deze namelijk tegelijkertijd tijdens het bruinkleuren.

Prijs: €45

Inhoud: 60 ml

Medium self tanning drops face & body van Isle of Paradise

Doorzichtige, vegan zelfbruiner voor face/body die niet alleen een gouden glow geeft maar ook rode vlekjes laat verdwijnen. Tip: gebruik een volle kabuki-kwast. Haast? Zet dan de föhn op het lichaam om het serum snel te laten drogen.

Prijs: € 25,49

Inhoud: 30ml

Magic drops van Collistar

Deze drops kun je ook in de winter blijven gebruiken voor een lichte teint. De unieke druppels kunnen puur of gemengd met de eigen dagcrème worden aangebracht in het gezicht.

Prijs: €35,50

Inhoud: 30ml

Natural bronzer bodyspray van Garnier/Ambre Solaire

Deze spray trekt snel in, laat geen strepen achter en blijft ongeveer een week zitten. Kleurcorrigerende ingrediënten passen zich aan de teint van de eigen huid aan. Met voedende abrikozenpitolie die de huid verzorgt.

Prijs: €18,50

Inhoud: 150ml

Fake it, natural look self tan milk licht/ medium voor body van Mádara

Deze gezichtsbruiner trekt snel in voor de lichte/medium huid en is goed ’s nachts te gebruiken. In de ochtend ontwaak je met een frisser, minder dof en lichtgetint gezicht. De ware ‘net van vakantie terug’ look!

Prijs: €27

Inhoud: 30 ml €27

Selftan Mousse van Tanorganic

Het fijne van een mouse is dat het snel en makkelijk aan te brengen is. Deze ruikt niet alleen heerlijk, maar is bovendien geschikt voor de gevoelige huid vanwege de toevoeging van 80 procent verzachtend aloë vera sap.

Prijs: €43,95

Inhoud: 120ml

Bruiningshandschoen van Tanorganic

Geen vieze handen en gelijkmatig aanbrengen van de mousse doe je met deze superzachte, luxe tanning handschoen. Insmeren gaat daardoor een stuk gelijkmatiger en sneller. Na het opbrengen verschijnt binnen 6-8 uur een mooie teint.

Prijs: €13,50

