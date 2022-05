Wat kun je examenkandidaten het beste voorschotelen?

Waarom is het belangrijk om gezond te eten in de examenperiode?

„Eindexamenleerlingen willen in deze belangrijke periode goed presenteren. Gezond eten kán ze daar een handje bij helpen”, vertelt Iris Groenenberg, expert Voeding en gezondheid bij Het Voedingscentrum. „Het is van belang dat examenleerlingen met regelmaat eten. Neem dus de tijd om gezond met je kind te ontbijten, dat geeft je kind nieuwe energie na de nacht. Zo kunnen ze op volle toeren leren en verliezen ze hun concentratie minder snel. Met regelmaat eten help om hun energie op pijl te houden en snack-cravings te voorkomen. Eet daarbij zo veel mogelijk De Schijf van Vijf. Ongezonde snacks leveren even energie, maar vaak weinig voedingsstoffen waar ze wat aan hebben”

Wat als examenleerlingen dan grijpen naar ’ongezonde’ snacks?

„Als jouw kind zich rijk eet aan producten als koekjes en snoep halen ze daar niet de voedingsstoffen uit die ze nodig hebben. Het levert maar kort energie, waardoor ze eerder trek kunnen krijgen. Het kan misschien ook verleidelijk zijn voor je kind om naar koffie of energiedrankjes te grijpen tijdens het leren. Je kan je er namelijk een tijdelijke oppepper van krijgen. Maar te veel cafeïne is echt niet goed voor leerlingen die doorgaans jonger dan 18 jaar oud zijn”, vertelt Groenenberg. Probeer dus in de gaten te houden dat je kind het bij maximaal 1 energiedrankje of koffie per dag houdt.”

Wat kunnen leerlingen het beste meenemen in de examenzaal?

„Fruit, dat eet makkelijk weg, heeft vezels, voedingsstoffen én geeft energie. Voor de grote trek kun je ze het beste een volkoren boterham met gezond beleg mee geven. Bijvoorbeeld halvarine, 100% pindakaas, 30+ kaas, light zuivelspread, komkommer, tomaat, dat soort eten. Daar kun je je hele examen op teren en ze krijgen er de nodige vitaminen en mineralen mee binnen. In de examenzaal is het ook niet verstandig om naar snoep te grijpen. Leerlingen krijgen er maar kort energie van en kunnen zelfs een ’suikerdipje’ krijgen.”

Is het belangrijk dat zij voldoende water drinken?

„Door genoeg water te drinken houd je je vochtbalans op peil. Examenleerlingen willen natuurlijk voorkomen dat ze uitdrogen en suf worden. Dat helpt de concentratie niet. Als jouw kind de examens superspannend vindt, kunnen ze ook meer gaan zweten tijdens het examen. Dat vocht dat ze daarmee verliezen moeten ze gewoon aanvullen. Het liefst doe je dat met water of thee zonder suiker. Magere of halfvolle zuivel is ook een goede optie. Je kunt water op heel veel manieren leuk maken. Bijvoorbeeld door wat bosbessen, citroen, aardbeien, gember, sinaasappel, komkommer of munt in je flesje te doen. Breng als ouder ook zo’n lekker watertje langs wanneer je kind aan het blokken is, dat kan een fijne verfrissing zijn.”

Wat kun je als ouders doen om te helpen?

„Ouders spelen een belangrijke rol tijdens deze periode. Natuurlijk is emotionele support fijn. Maar je kan je kind ook echt helpen door ze te verwennen met lekkere, gezonde maaltijden. Pak uit met de lunch en eet die samen. Geef ze ook het goede voorbeeld door zelf gezond te eten. Haal niet te veel snoep in huis, zet een fruitschaal neer of las een fruitpauze in voor tijdens het leren. Of zet een lekker kopje thee voor ze.”

Helpen studiepillen/ concentratiepillen?

„Het is niet hard te maken dat één voedingsmiddel of pil kan helpen met betere concentratie. Er bestaan ’studiepillen’ of ’concentratiepillen’ maar daarvan is niet bewezen dat ze daadwerkelijk kalmerend of concentratieverhogend werken.”