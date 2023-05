Praat mee: Moeten traditionele feestdagen plaatsmaken voor flexibele vrije dagen?

De officiële Nederlandse feestdagen zijn Oud- en Nieuwjaarsdag, Goede Vrijdag, Eerste en Tweede Paasdag, Koningsdag, Bevrijdingsdag, Hemelvaartsdag, Pinksteren en Kerst. Hoewel wettelijk nergens is bepaald dat werkgevers hun werknemers verplicht vrij moeten geven op deze dagen, zijn er in veel collectieve arbeidsovereenkomsten wel afspraken over gemaakt.

Het hangt daarom van je cao af of je een ‘feestdagen-keuzemenu’ hebt. In de cao zorgvervoer en taxi staat bijvoorbeeld dat werknemers niet mogen werken op nationale feestdagen als Pasen en Pinksteren. Wel staat erbij dat de werknemer deze dagen – in overleg – mag ruilen voor niet-Nederlandse feest- en gedenkdagen. Vakbond FNV liet eerder aan de NOS weten dat werknemers steeds vaker om zo’n ‘feestruil’ vragen.

Eigen verjaardag

Een groot deel van de nationale feestdagen heeft een christelijke insteek. Uit onderzoek van hr-dienstverlener Visma | Raet blijkt dat een derde van de Nederlanders dit een achterhaald idee vindt. Bijna veertig procent vindt dat ook andere feestdagen - zoals het offerfeest (Eid al-Adha), Suikerfeest (Eid al-Fitr) en Ketikoti - erkend moeten worden als officiële vrije dagen.

Datzelfde onderzoek laat zien dat 18 procent van de ondervraagden feestdagen zou willen ruilen. Een op de tien heeft bijvoorbeeld niet zoveel met Koningsdag en zou liever vrij zijn op hun eigen verjaardag, Bevrijdingsdag, kerstavond of met carnaval.

Maar deze flexibiliteit kan ook nadelen hebben, stelt Salure, een ander hr-bedrijf. Als niet iedereen op dezelfde dag vrij is, moeten kantoren op alle feestdagen open blijven. Bovendien zou afschaffing van officiële vrije dagen niet in de smaak vallen bij Nederlanders die waarde hechten aan tradities.

Praat mee

Wat vind jij? Zie je flexibele feestdagen wel zitten? Zou je graag zelf willen bepalen op welke feestdagen je vrij hebt? Of wijken we dan te veel af van de Nederlandse traditie?

Tea vindt het flexibele beleid een goed idee.

Marloes is ook voorstander.

Tonke vond de eerste keer feestdagen ruilen raar.

Paola koestert de tradities.

