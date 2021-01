Prince Charming: Vince en Joep, daar komen jullie nú pas mee?!

Zoals Rick Brandsteder al zei: Prince Charming was een serie waar alles in zat. Toch moet Rick daar nog even verbeterd in worden, we hebben namelijk de onderlinge romances tussen de deelnemers enorm gemist.

Maar wat blijkt: Vince en Joep zijn wel degelijk samen! Nou ja, ‘er is wat gaande’. Dat is nog wat vaag, maar je moet een gegeven paard niet in de bek kijken. De romance tussen de twee bloeide helaas voor ons net na de opnames op. Hadden ze daar nou niet tijdens de opnames al mee kunnen beginnen? Dan hadden we met zijn allen mee kunnen genieten...

Schattig

Dan: het moment suprême. Marvin koos vorige week voor Marnix. We zijn inmiddels vier maanden verder, en in die tijd is er aardig wat veranderd. We hoorden het al een beetje in de wandelgangen voorbijkomen, maar ein-de-lijk hebben we die bevestiging: niet Marvin en Marnix zijn eenmaal terug in Nederland een stelletje geworden, maar Marvin en Ferdi! Het fragment waarin dat duidelijk werd, toverde bij iedereen een glimlach op het gezicht. Zó schattig!

Hard feelings

Van Marnix’ kant zijn er gelukkig no hard feelings, hij gunt het de twee van harte. Zelf is Marnix op dit moment alleen. Ook Mitchell entertaint nog steeds alleen zichzelf en hetzelfde geldt voor Rick. Aandacht komt hij echter op dit moment niet te kort. Zelf heeft hij het over ‘grote objecten’ die hij langs ziet komen op zijn social media, we weten allemaal wel wat hij daarmee bedoelt… En dat Rick geen aandacht tekortkomt, snappen we natuurlijk wel. Naast alle singleverhalen is Dignum daarentegen wél gelukkig in de liefde.

Dat was het dan… Prince Charming. Het waren acht geweldige weken en zéker voor herhaling vatbaar. Zullen we voor de volgende keer afspreken dat de romances tussen de deelnemers wél tijdens de opnames plaatsvinden? Bij voorbaat dank. Voor nu: Arrivederci!