Denise is verzot op panterprintjes: Hé, daar heb je Nel Veerkamp!

Denise van Gulik: „Ik struin het internet af op zoek naar geschikte items en zelfs mijn auto is geheel in stijl.” Ⓒ Feriet Tunc

Een beetje van dit, een beetje van dat… Waar de meesten van ons een allegaartje in de kledingkast hebben hangen, is deze vrouw extreem trouw aan die ene stijl. Panter of luipaard? Het is Denise van Gulik (32) om het even: ze krijgt geen genoeg van die wilde printjes. Ze werkt in een supermarkt, is single en heeft een dochtertje (6).