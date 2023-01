Daghoroscoop 27 januari - Sterrenbeeld Vissen: Zorg voor een verzorgd uiterlijk!

VANDAAG JARIG

De familiekring kan zich dit jaar uitbreiden, doorgaans door een geboorte of huwelijk, maar het kan ook met mensen uit het buitenland die bij je intrekken, al dan niet noodgedwongen, en met wie je het zo goed zult kunnen vinden dat zij als familie zullen voelen. Jouw leven verrijkt erdoor.

STERRENBEELD RAM

Denk niet dat de mensen met wie je omgaat je altijd begrijpen. De manier waarop jij je presenteert is soms raadselachtig. Laat belangrijke informatie niet aan het toeval over. Een intieme relatie wint aan diepgang als je beter luistert.

STERRENBEELD STIER

Jouw talent te kunnen luisteren zal van pas komen. Niet dat je erop zit te wachten om als praatpaal te worden gebruikt maar je kunt er veel van opsteken als je mensen laat uitspreken voor je conclusies trekt. Geen dag voor creatieve uitingen.

STERRENBEELD TWEELINGEN

Je kunt een duidelijker zicht krijgen op de obstakels die je beperken en je zult ineens weten hoe je deze moet opruimen. Veranderingen die je tegen de borst stuiten kunnen gestoeld zijn op angst. Houd rekening met maagpijn.

STERRENBEELD KREEFT

Hoewel spontaniteit één van jouw charmes is moet je wel voorzichtig zijn. Impulsieve acties kunnen tot gevaarlijke situaties leiden. Collega’s zullen minder geduldig zijn dan anders en kunnen de sfeer verzieken. Neem er afstand van.

STERRENBEELD LEEUW

Relatieproblemen kunnen tot uitbarsting komen. Een financiële of juridische kwestie wordt echter geregeld en maakt de weg vrij naar nieuwe afspraken. Hoewel je niet 100% tevreden zult zijn zul je wel opgelucht zijn.

STERRENBEELD MAAGD

Probeer je ertoe te zetten om alles wat bleef liggen vandaag te volbrengen. Het zou de weg vrijmaken naar een ontspannen weekend. Begin nu niet met iets wat je niet af krijgt. Een zakelijk gesprek kan resulteren in een deal.

STERRENBEELD WEEGSCHAAL

Er zijn oplossingen op komst. Besluitvaardigheid maakt een eind aan een strijd om de macht, maar zodra het ene probleem is opgelost kan zich het volgende aandienen. Ingewikkelde zaken kunnen aan een volgende fase beginnen.

STERRENBEELD SCHORPIOEN

Begin vroeg; je kunt veel doen en bereiken. Een familiekwestie moet worden aangepakt en niet onder het tapijt geschoven. Wees meteen duidelijk als amoureuze toenadering van iemand op het werk niet is waar je op uit bent.

STERRENBEELD BOOGSCHUTTER

Een onderdrukt conflict kan voort broeien; let op signalen voor jij je ermee bemoeit. Je voorkomt ondermijnend gedrag door gewoon jouw praktische zelf te blijven. Blijf buiten controverses en doe wat er van je wordt verwacht.

STERRENBEELD STEENBOK

Je bereikt vandaag het meeste door samen te werken en helder te communiceren. Vergaderingen vergroten de teamgeest en het zal weinig moeite kosten realistische doelstellingen te halen. Gebruik alles wat je weet en wat je kunt.

STERRENBEELD WATERMAN

Na allerlei gebeurtenissen en ervaringen komt er weer wat rust in de tent. Let op jouw gezondheid en spijsvertering. Je bent nu in staat ideeën overtuigend over te brengen en anderen te inspireren. Maak geen cynische grappen.

STERRENBEELD VISSEN

Bedenk wat de wereld je persoonlijk kan bieden. Dat lijkt egoïstisch maar dat mag wel een keer. Niemand kan immers meer voor je doen dan jezelf. Zorg voor een elegant en vooral verzorgd uiterlijk; echte schoonheid komt van binnenuit.

