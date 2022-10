’Zonder VROUW had ik nooit de donorvader van mijn kind leren kennen’

Je was 35, single en wilde graag een kind. Hoe pakte je dat aan?

„Ik schreef me in op een website om een donor te vinden. Daar legde ik ook contact, maar het liep mis. Ik was gefrustreerd, omdat ik me realiseerde dat ik wel had bedacht om mijn lot in eigen hand te nemen, maar nog steeds afhankelijk was van anderen. Dat schreef ik van me af.”

Hoe kwam je bij vrouw.nl terecht?

„De column was mijn manier om die emoties kwijt te raken en dat mondde uit in een soort oproep aan mensen om eens na te denken over donorschap. Na lovende woorden van vriendinnen heb ik de column aan jullie aangeboden. Hij was eigenlijk niet bedoeld als verzoek voor mezelf.”

Maar zo pakte het wel uit?

„Ja! Ik kreeg verrassend veel persoonlijke reacties via sociale media. Mensen wilden praten over donorschap, of waren gewoon uit op een date; iemand had me zelfs bijna een dickpic gestuurd. Maar één serieuze reactie sprong eruit en hij werd mijn donor. Hij is verder niet betrokken bij de opvoeding, maar we hebben wel contact, precies zoals ik had gehoopt. Zonder VROUW had ik hem nooit leren kennen!”

Hoe bevalt het moederschap?

„Ik vind het fantastisch. De bevalling was niet makkelijk, maar daarna zat ik op een grote roze babywolk. Dit heeft zeker uitdagingen met gebroken nachten, maar ik heb een goed netwerk om me heen en ben nog steeds blij met mijn keuze. Dat het is gelukt, is prachtig!”

