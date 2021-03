Premium Columns & Opinie

Houd afstand totdat hij, met overgave, kleur bekent

Je ontmoet een leuke man. En al gauw begint het echt te kriebelen. Je spreekt vaker met hem af en vanaf dat moment staat jouw mobieltje vol met lieve berichtjes. De hartstocht is wederzijds, wat ook voelbaar is bij het zoenen. Al gauw rijst dan de vraag of er een echte, vaste liefdesrelatie inzit. I...