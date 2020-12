Weekhoroscoop 52

Ram

Liefde: Vanwege een verhoogde gevoeligheid kun je je nu zomaar uit het niets weer druk maken om iets dat tig jaar geleden is gebeurd. Kijk in de spiegel en zie hoe je de afgelopen jaren bent gegroeid. Waar je je toen onzeker over voelde, daar sta je nu toch ver boven?

Financiën: Juist wanneer je er niet aan denkt krijg je een fantastisch idee waarmee je je financiën in 2021 beter kunt regelen. En eerlijk is eerlijk, dat is geen overbodige luxe.

Werk: Lees je mailtjes nog even goed na voor je ze wegstuurt of dubbelcheck in ieder geval de geadresseerde. Klik pas op ‘sent’ als je zeker weet dat alles klopt.

Persoonlijk: Wees duidelijk over wat je wilt en vooral ook wat je niet (meer) wilt. Het maakt niet uit wat een ander daarvan vindt; het gaat nu eens om jou.

Stier

Liefde: Houd je vooral bij de feiten, haal geen zaken erbij die al lang al uitgesproken zijn en reageer bepaalde frustraties niet af op je partner. Zelfs niet tijdens het uit de knoop halen van de kerstlampjes. Vrede op aard Stier, vrede op aard!

Financiën: Deze week ontdek je een manier waarop je een diep gekoesterde wens in vervulling kunt laten gaan. Dit is waar je volgend jaar voor moet gaan Stier, wat anderen er ook van vinden. Dit is jouw droom en jouw geld.

Werk: Aarzel niet om nieuwe ideeën in verband met werk al uit te voeren ook al is het kerst. Zelfs als het nodig is om iemand erover te mailen kun je dit gerust doen. De ander bepaalt zelf wanneer hij of zij je berichtje leest, dus ongelegen komt het sowieso niet.

Persoonlijk: Pak je rust en word je bewust van waar je nu behoefte aan hebt. En handel daarnaar.

Tweelingen

Liefde: Dit is een mooie periode om je ook eens in je geliefde te verplaatsen. Hoe zou jij reageren op bepaalde dingen die je doet of zegt? Misschien kun je met kerst iets liefs of leuks bedenken om te laten merken dat je het allemaal niet zo flauw bedoelt.

Financiën: Hoewel het feest is, heb je best moeite om geld uit te geven. Je bent juist zo fijn aan het sparen en vraagt je bij alles af of het ’t waard is. Als je hier al over moet nadenken kun je het beter laten. Overdrijven is überhaupt niet nodig.

Werk: Als je het leuk vindt om op je vrije dagen alsnog wat werk te verrichten, doe het dan gerust. Zolang je er niemand mee lastig valt en je werk niet boven je geliefde plaatst is er niets aan de hand.

Persoonlijk: Heb vertrouwen in dat wat je doet het juiste is. Hang niet alles aan de grote klok en benader de dingen met je unieke gevoel voor humor, dan komt alles goed.

Kreeft

Liefde: Na een pittig jaar van ups en downs vieren jullie dit jaar toch fijn samen kerst en het wordt gezelliger dan ooit. Geniet van elkaar en verheug je op oudejaarsavond; samen romantisch het nieuwe jaar in.

Financiën: Dit is een goed moment om aan je geduld te werken. Vooral op het gebied van financiën. Je wilt veel maar momenteel kan er helaas weinig. Geduld hebben zal beter uitpakken dan jezelf in allerlei bochten wringen om tóch wat meer geld uit te kunnen geven.

Werk: Juist nu zit je barstensvol inspiratie en heb je de meest fantastische ideeën. Noteer het allemaal en ga er zodra je weer tijd hebt direct mee aan de slag. Vergeet ook vooral niet te genieten van je vrije tijd.

Persoonlijk: Als je werkelijk iets wilt is opgeven geen optie. Houd moed en houd vol!

Leeuw

Liefde: Je staat voor een belangrijke keuze in de liefde en hoewel het belangrijk is je hart te volgen is het wel zo verstandig om hierbij niet je hoofd te verliezen. Misschien helpt het om alle voors en tegens tegen elkaar af te wegen voor je een beslissing neemt.

Financiën: Waar je eerder dit jaar al vermoedde dat er iets mis was gegaan, kom je er nu achter dat dit inderdaad het geval is. Iemand blijkt je niet of te weinig betaald te hebben of er is iets aan de hand met een garantiebewijs. Hopelijk kun je het nog oplossen.

Werk: Laat je niet opjagen en doe de dingen op je eigen manier en vooral in je eigen tempo. Ook al is het bijna kerst, je kunt er beter iets langer over doen en netjes afleveren dan de boel afraffelen en fouten maken.

Persoonlijk: Het is tijd voor een totale ommekeer in je leven. Het is wel nodig om eerst het verleden helemaal af te sluiten.

Maagd

Liefde: De kerstdrukte op het werk en nog honderd dingen die je wilt afronden of moet organiseren maken dat je nogal een kort lontje hebt. Tel een paar keer tot tien en je bent blij dat je het niet op je partner hebt afgereageerd.

Financiën: Laat je financiën even los en richt je op de gezelligheid thuis. Geniet van de warmte, de lichtjes, warme chocomel, verse banketstaaf, een geweldige kerstfilm en… de rust!

Werk: Je hebt het afgelopen jaar een prachtig netwerk opgebouwd waar je werkelijk je voordeel mee hebt kunnen doen. Koop voor degenen die je goed op weg geholpen hebben een leuk relatiegeschenkje.

Persoonlijk: Geef toe aan je creativiteit. Niet alleen met het oog op het maken van mooie dingen maar zeker ook met betrekking tot het oplossen van eventuele problemen.

Weegschaal

Liefde: Zelfs uit de minder goede periodes wist je het afgelopen jaar iets goeds te halen. Ook met betrekking tot jullie relatie. Hier plukken jullie nu de vruchten van. Niemand is ooit uitgeleerd en al helemaal niet in de liefde.

Financiën: Ondanks het een sobere kerst wordt qua bezoek kun je het toch niet laten om flink uit te pakken met de kerstdecoratie binnen en buiten. Jouw tuin of balkon moet natuurlijk wél het mooiste zijn!

Werk: Dat je bepaalde dingen nog wilt afmaken is begrijpelijk, maar je begint vlak voor de kerstdagen rustig ook nog met iets nieuws. Zelfs aan de kerstdis staat je brein niet stil, zó inspirerend die kalkoen, de peertjes, de kerstlichtjes, de gesprekken en … ja, wat niet?

Persoonlijk: Hoe lastig de situatie momenteel ook is, je bepaalt altijd nog zelf in hoeverre je jouw humeur hierdoor laat beïnvloeden.

Schorpioen

Liefde: Jij en je geliefde zijn de afgelopen tijd steeds meer naar elkaar toegegroeid. Je geliefde heeft zelfs een aantal van jouw standpunten overgenomen. Dat scheelt in elk geval al een boel onenigheid aan de kersttafel.

Financiën: Hoewel het een jaar van ups en downs is geweest ben je dankbaar voor de manier waarop je er financieel voor staat. Zoveel mensen die het zoveel minder goed getroffen hebben dan jij.

Werk: Hoewel je blij bent dat je een paar dagen vrij bent mis je toch de gezelligheid en de humor van bepaalde collega’s. Gelukkig is er nog social media en WhatsApp, een grappig kerst-GIFje is zo verstuurd.

Persoonlijk: Een goed bericht maakt je niet alleen blij maar bied je daarnaast ook welkome nieuwe inzichten.

Boogschutter

Liefde: Hoewel dit een fijne periode is om nieuwe plannen te maken voor volgend jaar, is het belangrijk om goed na te denken voor jullie daadwerkelijk actie ondernemen. Het is handiger om even af te wachten hoe het verder gaat met het oog op de coronacrisis.

Financiën: Hoe meer geld er in het laatje komt, hoe moeilijker je het vindt om het uit te geven. Geeft niets, sparen kan nooit kwaad en wie wat bewaart die heeft wat. Pas wel op dat zuinigheid niet omslaat in krenterigheid want dat is echt niet nodig. Geniet!

Werk: Super fijn dat je het zo naar je zin hebt op je werk, maar probeer het thuis even los te laten en niet tijdens het kerstdiner ter sprake te brengen. Geniet in alle rust van al het lekkers en moois om je heen, binnenkort mag je weer!

Persoonlijk: Aarzel niet om een goede vriend(in) te appen als je behoefte hebt aan geruststelling of een goed advies.

Steenbok

Liefde: Waar je voorheen moeite had met het uitzoeken van een leuk of mooi kerstcadeau voor je geliefde weet je nu niet wat te kiezen, zoveel ideeën heb je. Als je in een hele gekke bui bent schud je ook nog een prachtig liefdesgedicht uit je mouw.

Financiën: Als je de afgelopen week nog geen leuke meevaller hebt ontvangen zit deze er nu toch echt aan te komen. Welk kerstcadeautje zou je graag voor jezelf willen kopen? Grote kans dat dit met deze bonus mogelijk is.

Werk: Als het enigszins mogelijk is doe je er verstandig aan om op de valreep nog even vooruit te werken of een deal te sluiten. Dit is een goede week voor contracten en ander papierwerk.

Persoonlijk: Blijf goed communiceren met je omgeving. Als je niets zegt kunnen anderen er ook niet op reageren.

Waterman

Liefde: Blijf realistisch en verwacht niet het onmogelijke van je partner. Meer dan zijn of haar best kan je geliefde niet doen. Mocht het toch niet lukken, was het in elk geval geen onwil. Blijf niet hangen in teleurstelling; bedenk samen een leuk alternatief.

Financiën: Het lukt je net niet om bepaalde financiële zaken voor de feestdagen rond te krijgen. Geen probleem. Zelfs al zou het ook niet lukken voor oudejaarsdag, in het nieuwe jaar valt alles op zijn plek. Ontspan!

Werk: Na een jaar van tobben en dubben over het vinden van de balans tussen werk en vrije tijd weet je plotseling wat je te doen staat. Natuurlijk zul je er iets voor moeten opofferen, maar je staat er nu wél helemaal achter.

Persoonlijk: Een positieve ontwikkeling op het persoonlijke vlak is te verwachten. Ook al is het met een beetje steun, er is absoluut sprake van groei en vooruitgang.

Vissen

Liefde: Net als je denkt dat jij veel meer moeite steekt in bepaalde zaken word je verrast door je geliefde waaruit blijkt dat hij of zij nog steeds héél veel van je houdt en absoluut waardeert wat je het afgelopen jaar allemaal hebt gedaan. Merry Christmas!

Financiën: Na een jaar van onverwachte uitgaven en weinig kunnen sparen ga je nu toch met een redelijk ‘achterdeurtje’ het nieuwe jaar in. Je hebt hier hard voor gewerkt en daar mag je best trots op zijn!

Werk: Het is minder druk dan je had verwacht. Natuurlijk is het nog steeds een gekkenhuis, maar het had erger gekund. Je hebt in elk geval de tijd om af en toe rustig een pauze te nemen, Doen hoor!

Persoonlijk: Focus op dat wat je wilt, niet op wat je niet wilt. En laat je vooral niet leiden door angst.