Licht bepakt maar toch genoeg schoenkeuze op vakantie? Het kan!

Het is inderdaad een heel gedoe als je moet besluiten wat er meegaat in de koffer tijdens een vakantie, en zelfs al tijdens een weekend weg. Vooral als je alleen met handbagage reist en niet naar een zonnig gebied gaat, kan dit voor keuzestress zorgen. Maar er zijn gelukkig wel wat trucs om toch zo licht bepakt mogelijk weg te gaan.

Waterproof

Om te beginnen zijn sneakers een prima oplossing bij elke outfit. Die kunnen bij elk weer, zowel bij regen, bij zonneschijn als op wat koudere dagen. Bovendien loop je ook altijd lekker, zonder je druk te hoeven maken of je misschien opgezwollen voeten in een sandaal of hoge hak krijgt. Je kunt de gympen eventueel vooraf insprayen met een beschermende laag, zodat ze zowel waterproof als vlekvrij blijven.

Verslaafd

Sneakers zijn er uiteraard in alle soorten, maten, kleuren en uitvoeringen. Er zijn zelfs zoveel soorten dat het helemaal niet gek is als je sneakerverslaafd wordt. Zelf ben ik in coronatijd helemaal verslingerd geraakt aan sneakers en heb ik het comfort ervan ontdekt, terwijl ik me normaal gesproken te vaak in hakken propte (en vervolgens spijt had omdat ik de hele dag last had van pijnlijke voeten).

Daar waar ik dit schoeisel eerst te plat vond lopen, kan ik nu niet meer zonder, want tijdens een wandeling heb ik nooit meer last van mijn voeten. Het was even wennen en uiteraard ben ik begonnen met de dikste zolen sneakers om de overgang met high heels iets minder groot te maken. Hele platte sneakers zijn nog steeds niks voor mij, omdat ik dan het gevoel heb dat ik eigenlijk op blote voeten loop.

Regenboog

Onder de sneakertrends van dit moment vallen ook mijn favorieten: de vrolijke sneakers in alle kleuren van de regenboog. Het leuke is om dit te combineren met dezelfde tinten in je kleding. Dat maakt het meteen ook makkelijk om je koffer of reistas in te pakken: kies gewoon alles in slechts een paar kleurgradaties, dan kun je onderling mixen en matchen.

Een andere optie is om juist voor verschillende kleuren bij elkaar te kiezen, waardoor je sneakers altijd opvallend afsteken bij je outfit. Dus bijvoorbeeld fuchsia exemplaren onder je witte broek of hippierok. Diezelfde exemplaren kun je dan ook prima combineren met een jeans of felgroene broek.

Op wolken lopen

Een andere favoriet van me is de sporty sneaker die als een slofje zit en waarbij het lijkt alsof je op wolken loopt. Je zou hier ook gerust mee naar de sportschool in het hotel kunnen gaan of een rondje in de buurt hardlopen, want ze ogen niet alleen sportief: je wordt er ook sportief door!

Met maat 42 schoen kun je beter niet voor die groot uitgevallen ’Dad shoes’ gaan, want je schoenmaat wordt er zeker niet kleiner op. Maar een outfit is wel gelijk een stuk hipper als je deze modellen draagt. Als je het nog wat spannend vindt, kun je ook eerst voor een wit, beige of grijs model gaan voordat je overstapt op de fellere kleuren. Of zelfs op meerdere kleuren in één gymp: ook heel hip.

Chunky

De ’chunky sneakers’ met extra grove zool zijn heel modieus en weten elke look gelijk op te leuken, dus zelf een simpele jeans met een wit T-shirt. Het leuke is dat deze ook wel gezien worden als fashion statement, dus je zult er ook niet snel mee in een restaurant geweigerd worden.

Niet alleen de felle kleurencombinaties zijn in trek, maar ook de pasteltinten die weer prachtig passen bij zachtgekleurde kleding. Voor de durfals zijn er ook de hele opvallende varianten, bijvoorbeeld uitgevoerd in metallic of met glitters, steentjes, kettinkjes, plateauzolen of zelfs sleehakken. Hiermee zijn je sneakers gegarandeerd een blikvanger op reis.

Tennisschoen

Sneakers van luchtige stof of extra lage exemplaren zijn met name geschikt voor de zomer. Altijd goed zijn ook de klassieke witte tennisschoenen, die het zowel goed doen onder een (korte) broek als een jurk of rok.

Ook de retrosneaker, die een afgeleide is van de sneakers die in het verleden hipper dan hip waren, is een trend. Denk aan de merken Adidas, Reebok en Nike, die special editions uitbrengen van hun voorgaande toppers en die nu al ware collectors items zijn.

Tot slot zijn ook de duurzame sneakers aan een opmars begonnen. Deze worden niet alleen op een milieuvriendelijke manier geproduceerd, maar zijn doorgaans ook diervriendelijk, bijvoorbeeld de varianten van appelleer en ananasleer. Hiermee geef je ook een signaal af dat je kiest voor duurzame mode.

Heb je ook een prangende modevraag waarop je dolgraag een antwoord zou willen weten? Bijvoorbeeld hoe je voor bepaalde kleuren kiest, waar je met maat 42 schoen als vrouw terecht kunt of welke materialen superstretch zijn… Stuur dan een mail naar k.querfurth@telegraaf.nl en wie weet komt jouw vraag aan bod in de volgende Kims Kwestie.

Meer VROUW

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier. Verder kun je ons natuurlijk op de voet volgen op TikTok, Facebook en Instagram.