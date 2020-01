Hoezo presteert een brúgklasser al onder de maat?

Een oorzaak zou volgens de sectororganisatie VO-raad (vereniging van scholen in het voortgezet onderwijs) zijn dat door het lerarentekort scholieren niet met het gewenste niveau van de basisschool komen. Kinderen zien op de lagere school steeds wisselende gezichten omdat er te weinig vaste krachten te vinden zijn.

Achterstandswijken

Zeker leerlingen die thuis geen extra hulp krijgen, gaan achterlopen. Uit eerder onderzoek blijkt dat 90% van docenten in achterstandswijken aangeeft dat kinderen in deze wijken een taalachterstand hebben. Veel ouders kunnen hun kinderen niet met hun huiswerk helpen, omdat de ouders de Nederlandse taal niet goed beheersen.

Cito-toets

Wat ook een rol zou kunnen spelen is dat kinderen niet altijd meer op het juiste niveau instromen sinds de Cito-toets niet meer leidend is. Zo worden bij hoogopgeleide ouders - onder druk - de schooladviezen nog weleens naar boven bijgesteld, waardoor een kind bijvoorbeeld op het vwo terecht komt, terwijl havo misschien beter bij hem of haar zou passen.

Praat mee

