Puberdochter kleedt moeder: ’Ik voel me net een potloodventer…’

Micky & Esther

Micky (13), dochter van hoofd nieuwsregie Esther Wemmers (48): „Ik hou graag de trends in de gaten, maar mijn moeder vindt dat helemaal niks. Ze heeft bijna altijd een strakke flared broek of legging met een printje aan met een blouse en colbert erover. Dat is niet echt meer van deze tijd.”

Micky: „Zo, dat is beter! Ik heb een lichtblauwe jeans, gestreept truitje en beige trenchcoat uitgekozen voor mijn moeder. Vooral die jas vind ik supertof; hij is nu helemaal in en past bij de Stockholmstijl die ik zo leuk vind.”

Esther: „De rest van de outfit vind ik wel erg leuk en zou ik zo aantrekken!” Ⓒ FERIET TUNC

Esther: „Ik zie die jas inderdaad vaak in Zweedse series. Daarin vind ik ze altijd heel goed passen, maar voor mezelf vind ik de jas te groot. Ik voel me eerlijk gezegd net een potloodventer… De rest van de outfit vind ik wel erg leuk en zou ik zo aantrekken! Ik ben blij dat Micky mij een beetje opvoedt op het gebied van kleding, en bijvoorbeeld ook qua beauty en huisdecoratie.”

Micky: „Dat is af en toe ook wel nodig. Als ik niet ingrijp, hebben onze muren en mijn moeders kledingkast straks alle kleuren van de regenboog.”

