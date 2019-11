Vader Thijs schrijft de liefste rap voor dochter (6) met down

„Mijn boodschap is simpel”, vertelt de vader van drie. „Er is zo’n negatief beeld van down in onze samenleving, dat klopt niet. Kinderen met down zijn gewone kinderen, met gewone emoties. Ze zijn ook verdrietig en blij. Ze zijn lief, leuk en grappig. Net als andere kinderen. Ze hebben misschien iets meer medische zorg en begeleiding nodig, maar dat kun je ook bij andere kinderen hebben.

Daar rap ik over. Ik vind het zonde dat deze mensen worden gediscrimineerd, dat we ze weg laten halen. Deze mensen zijn een zwakke groep, die niet voor zichzelf op kan komen, terwijl het leuke, lieve mensen zijn die het ook verdienen om er te zijn.”

Te negatief

„Ik geniet elke dag van Eline. Misschien hebben wij geluk gehad, maar er zijn veel down-kinderen zoals zij. Mijn liedje is inmiddels de hele wereld over geweest en ik krijg veel reacties van ouders die zich erin herkennen. In het begin vonden ze het moeilijk om een kind met down te krijgen, maar gaandeweg zijn ze het kind gaan zien voor wat het is en keken ze voorbíj de down.

De beelden die we hebben van deze kinderen, kloppen dus niet. Een kind met down kan veel meer dan je denkt. Je hoeft er niet over in zak en as te zitten na de geboorte. Dat is een geluid dat je veel te weinig hoort.”

Syndroom van Down

Thijs en zijn vrouw doorliepen de derde zwangerschap voorbeeldig: „Uit niets bleek dat er iets met Eline aan de hand kon zijn. Toen ze geboren was, zagen we wel dat ze een beetje slap was en kleine oogjes had. Voor mij was het een grote verrassing toen ik hoorde dat ze het syndroom van Down had. Het was niet leuk.

De eerste weken kon ik niet genieten. We hadden zorgen over haar toekomst. Ook door de verhalen die je hoort en het negatieve beeld dat je in je hoofd hebt. Die projecteer je op haar en op haar toekomst. Een arts zei het als volgt: ’Je bent in de rouw omdat je het kind dat je in gedachten had niet krijgt. Ook is het wennen aan het kindje dat je niet wilde, maar wel kreeg’. We moesten onze verwachtingen bijstellen.”

Label

„In het begin zat ik in een diep dal, maar gelukkig werd ik met de dag positiever toen ik zag wat Eline allemaal wel kon. Ze deed hetzelfde als onze andere twee kinderen, alleen in een wat langzamer tempo.

Ze liep dezelfde stappen, maar dan in haar eigen tempo. Ik heb een diepe band met haar gekregen. Ik zie de down niet, ik zie mijn dochter. Het is de buitenwereld die er een label op plakt. Ik zie Eline en hou net zo veel van haar als van mijn andere twee kinderen.”

Bekijk ook: Feiten en fabels over het Syndroom van Down

Ondraaglijk lijden

„Er zijn heus wel momenten dat het wat minder leuk is, maar Eline leeft nog een vrij afgeschermd leven. Ze begeeft zich nog niet zo in de maatschappij, maar ons verdriet heeft alles met de buitenwereld te maken. Als we de reacties lezen onder een artikel over de Nipt-test bijvoorbeeld.

Waarom is zo’n test op down er eigenlijk? Waarom wordt dit gesubsidieerd? Wat wil je daarmee zeggen? Ik vind dat als ouder een negatieve gedachte dat deze kinderen er niet zouden mogen zijn. Dat er voor hen geen plaats is in de samenleving. Daar word ik verdrietig van. Down is geen ondraaglijk lijden. Ik zie niet dat mijn dochter ondraaglijk lijdt. Dus het is kwalijk als artsen aandringen op een abortus.”

Verstopt

„Dat zit ook in mijn liedje, een stukje over dokters met witte jassen. Ze kunnen je meenemen en niet meer terugbrengen. Verstop je dus maar. Gelukkig hebben ze Eline niet gevonden. Die zat veilig bij haar mama in de buik.”

Positieve kanten

„Het is raar wat we doen. Met welke argumenten rechtvaardigen we dit? Wat mij betreft is er geen een steekhoudend. En ik heb aan beide kanten gestaan hoor. Dat wil ik graag duidelijk maken. Als ik het destijds had geweten, had ik misschien ook wel de keuze gemaakt om het kindje weg te laten halen.

Als blijkt dat je baby down heeft, zit je al bijna in het traject om het weg te laten halen. Je hoort te weinig over de positieve kanten, er wordt heel eenzijdig belicht. Dat geeft een negatief beeld. Je moet als ouder sterk in je schoenen staan om te zeggen: ’We houden het’. Ik verwijt het mensen overigens niet als ze die keuze maken. Ik had misschien hetzelfde gedaan. Ik verwijt het de maatschappij dat we zo bezig zijn. Waar houdt dit op?”

Lezen

„Het gaat heel goed met Eline, ze gaat naar school. Ze leert heel veel, lezen, rekenen, net als ieder ander kind. Met mijn lied hoop ik het hele verhaal te vertellen. Ik hoop op mijn manier mensen te beïnvloeden.”

Maak jij iets bijzonders mee en wil je dat met ons delen? Stuur dan een berichtje.