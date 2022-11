Premium Het beste van De Telegraaf

Columns & Opinies ’Waylon is toch geen slappe lul’

Door Jeffrey Wijnberg Kopieer naar clipboard

’In de loop der jaren heeft dit een bredere betekenis gekregen (laf persoon), maar in essentie blijft de ‘slappe lul’ een man zonder kloten.’

Natuurlijk weet ik dat ‘slappe lul’ een uitdrukking is die van weinig klasse getuigt. Maar die woorden komen wel bij mij op als er wordt gesproken over erectiestoornissen. En als er iets is wat de man dwars kan zitten, dan is het wel een slappe lul.