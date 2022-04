Kristel (31): ’Ik eet gewoon pizza en patat, maar wel de plantaardige variant’

Zit jij op dit moment op je streefgewicht?

„Hoeveel ik weeg weet ik niet, omdat ik geen weegschaal heb. Mijn gewicht verschilt van dag tot dag, door hormonen, doordat ik vier maanden zwanger ben of door hoeveel ik heb gegeten. Ik ben wel tevreden met hoe ik eruitzie en merk dat mijn gewicht vrij in balans is sinds ik plantaardig eet.”

Wat is je levenswijze?

„Sinds een jaar of negen eet ik plantaardig, dus helemaal geen dierlijke producten. Verder kook ik met zoveel mogelijk onbewerkte producten. Ik eet veel groente, fruit en superfoods, zoals kurkuma, dat is geelwortel, en chiazaad.

Ik woon inmiddels vier jaar in Los Angeles. In Amerika zijn veel meer fastfoodketens dan in Nederland, maar er zijn ook heel veel gezonde, plantaardige restaurants. Het leven is hier wel iets duurder.”

Verder luister ik goed naar mijn bioritme. Ik probeer bewust rekening te houden met mijn menstruatiecyclus. Op mijn kantoor heb ik de Moonday ingeluid. Vrouwen mogen dan rustiger aan doen of zelfs een dag vrij nemen als ze ongesteld zijn. Het idee ontstond toen ik zelf tijdens mijn menstruatie in een meeting zat met buikkrampen. Ik vroeg me af waarom ik dat eigenlijk niet met mijn collega’s kon delen. Ik noem het een Moonday zodat vrouwen het woord ’ongesteld’, waar nog een aardig taboe op ligt, niet hoeven te gebruiken. Misschien is dat taboe er over tien jaar niet meer en kunnen we het gewoon noemen zoals het is, dat zou tof zijn. De Moonday is een fijne optie, al heeft niet iedere vrouw het nodig.

Wat is je eetpatroon?

„’s Ochtends drink ik vaak een smoothie met superfoods, fruit en groente. De superfoods die ik gebruik zijn poeders gemaakt van bijvoorbeeld gedroogd fruit, groente of, gras, die veel micronutrienten, zoals vitamine en mineralen, bevatten.

Als lunch maak ik vaak een grote salade met geroosterde groenten, ik wil veel koolhydraten zoals groenten of rijst eten zodat ik lang een vol gevoel heb. ’s Avonds eet ik vaak pasta’s of curry’s met groente of gewokte groente met tofu en rijst. Mijn tussendoortjes bestaan uit fruit, noten, chocola en latte’s met havermelk of kurkuma.

Dierlijke producten mis ik totaal niet. Er is geen enkele soort etenswaar die ik echt zou willen eten, maar wat ik niet mag omdat ik plantaardig eet. Ik eet gewoon pizza, patat en chocola, maar wel de plantaardige, gezondere variant.”

Zie je nog verbeterpunten?

„Zeker, ik wil graag veel water drinken, maar als ik de hele dag in meetings zit, moet ik mezelf er nog regelmatig aan herinneren. Ik wil ook nóg meer kiemgroenten gaan eten, omdat die zo veel vitaminen en mineralen bevatten.”

Hoe vaak sport je en wat doe je?

„Elke ochtend sport ik, maar wat ik doe verschilt van dag tot dag. Meestal doe ik pilates of High Intensity Interval Training (HIIT). Ik ga ook wel eens wandelen en soms kies ik ervoor om hard te lopen. Meestal sport ik een half uurtje per dag. Ik heb gewoon elke ochtend de gewoonte om mijn lichaam te bewegen en water te drinken. Als ik ongesteld ben, doe ik rustiger aan, maar blijf ik wel elke dag sporten.”

Wat is jouw gouden tip voor gezond leven?

„Mijn gouden tip is heel persoonlijk, omdat die voor mij zo goed werkt. Namelijk; eet zo veel mogelijk groente en fruit. Groenten zijn echt mijn wondermiddel. Ik voel me erg energiek en gezonder door. In mijn plantaardige leefstijl focus ik daarnaast op wat ik allemaal wél mag eten. Ik ben niet bezig met wat ik allemaal niet kan of mag eten. Dat maakt mijn leefstijl een erg makkelijk voor mij.

Voedingscentrum over superfoods

„Superfoods hebben niet één officiële definitie, dus elk product mag bestempeld worden als superfood”, vertelt Iris Groenenberg, expert voeding en gezondheid bij het Voedingscentrum. „Er worden vaak positieve eigenschappen toegeschreven aan superfoods die de illusie kunnen wekken dat een superfood alle nodige voedingsstoffen bevat. Dat is niet zo, één voedingsmiddel kan niet alle voedingsstoffen leveren die je nodig hebt. De geclaimde gezondheidsvoordelen van superfoods zijn over het algemeen onvoldoende wetenschappelijk onderbouwd.

Met een gevarieerd voedingspatroon volgens de Schijf van Vijf heb je geen speciale superfoods nodig om gezond te zijn. Als je superfoods eet, doe dit dan in normale hoeveelheden. Check de etiketten van alle (poeder)superfoods en staat er iets op dat je niet kent? Dan zou ik het niet eten.”

