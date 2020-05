Hester is blij dat haar kleuter weer naar school is

Ik zag ze vandaag in alle vroegte al voorbij komen, de berichten op social media waarin - toch nog wel veel - ouders het over een steen op de maag hebben nu de kinderen weer zijn afgeleverd op school. Ze vragen zich af of het wel veilig is. Ze hadden ze liever nog een paar weken thuis gehouden, ’to be sure’. Maar ik voel die angst niet, ik heb er het volle vertrouwen in dat het goed gaat. Dat kinderen geen risicogroep zijn, is inmiddels wel duidelijk toch? En met inachtneming van de RIVM-regels, moet ook het onderwijzend personeel safe zitten.

Klaar

De afgelopen was in zekere zin waardevol (want quality time), maar het was bovenal verstandig - althans, het was wat het volk wilde. Maar het heeft nu wel lang genoeg geduurd. De rek is er uit. Ik heb het al eerder geschreven, maar ik ben geen juf. Zoals je menig docent niet zomaar kunt vragen ons werk over te nemen, kon dat eigenlijk ook niet omgekeerd. Toch is dat gebeurd, want nood breekt wet. Maar nu is het klaar.

Ik hoor in mijn omgeving verhalen van moeders die, na hun eigen werk, tot 23.00 uur ’aan wiskunde’ zitten. Of van vaders die zich het hele vernieuwde ’breuken’ eigen hebben moeten maken. Ik neem er mijn pet voor af. Verstokt van iedere aanleg voor cijfers of wiskunde, was ik niet ver gekomen. Ik mocht mijn handen dichtknijpen met wat woorden-hakken en strijkkralen ordenen met de kleuter.

Aura

Ach die kleuter. Daar ging ze vanmorgen weer. Schooltas mee, gympen met veters aan (want leren strikken in de lockdown en dat moest de juf zien). Ze had er zin in. Ik herinnerde haar eraan dat ze moest hoesten en niezen in de elleboog. (’JAHA!’). En dat ze 1,5 meter afstand moest houden van de juf. (JAAAHAAA!) Voor de zekerheid voegde ik daar nog maar even aan toe dat ze de tekst ’kom niet in mijn aura, bitch’ op school niet mocht bezigen. We hebben de touwtjes de afgelopen twee maanden op diverse fronten wat laten vieren. Tijd voor hernieuwde tucht en orde.

TikTok

Zodra ze met haar vader het pand had verlaten, kroop ik achter mijn computer om te gaan werken. Die rust! Die stilte! Geen vraag of er in Nederland ook haaien wonen. En hoe lang een krokodil precies kan worden en waarom je tot je 18de geen alcohol mag. Geen overvolle kom met melk en chocopops over de vloer. Geen TikTok-filmpjes die ik écht moest zien. Niemand die mijn koffie op probeerde te drinken. Of op de computer naast mij op vol volume Squla zat te doen. Ik kan weer meters maken. Doorwerken.

Niet zeuren

Mijn vriend had haar vanmorgen op de parkeerplaats al losgelaten, vertelde hij bij thuiskomst. ’Waarom liep je niet met haar mee?’ wilde ik moederkloekerig weten. Hij vond dat ik niet zo moest zeuren. Ze kon dat stukje best lopen. Op het ouderloze schoolplein werd ze door docenten opgevangen, er was niets aan de hand. Ik was blij met zijn nuchterheid.

Inmiddels is ze weer thuis. Ze heeft haar twee beste vriendinnen weer in de armen kunnen sluiten (’die mocht ik gewoon vasthouden!’) en het afstand houden van de juf was ’niet makkelijk’, zo beweerde ze vervolgens met een bloedserieus gezicht. Ik kreeg een kunstwerk in mijn handen van de hond (’oh nee, het paard!’) en een regenboog in mijn handen gedrukt en alles voelt weer een beetje zoals het ooit was. Behalve dan dat ze morgen en woensdag weer thuis is…

Hester (42) heeft een relatie met Taco en is moeder van twee pubers en een tweede-leg-kleuter. Ze verafschuwt sporten, leeft voor eten en is mede-oprichter van het Instagram-account Livingproef. Ze freelancet voor diverse vrouwenbladen.