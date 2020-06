Weekhoroscoop week 24

Ram

Liefde: Je geliefde voelt zich thuis bij jou en kan volledig zichzelf zijn. En zo zie je hem of haar ook het liefst. Zonder beperkingen of enige terughoudendheid op welk gebied dan ook.

Financiën: Je verdient op een leuke manier je geld, zonder het zakelijke gedeelte uit het oog te verliezen. Sparen gaat beter deze periode.

Werk: Hoewel je beheerst te werk gaat weet je wat je wilt en zet je door tot datgene is bereikt wat je graag wilt. En met resultaat!

Persoonlijk: Je bent meer toegankelijk voor je omgeving waardoor er onverwacht mooie dingen kunnen ontstaan. Blijf desondanks wel je grenzen aangeven.

Stier

Liefde: Op relationeel vlak kun je nu behoorlijk koelbloedig uit de hoek komen. Of dit nu wel of niet echt gemeend is, het maakt wel degelijk indruk op je partner.

Financiën: Ingewikkelde zaken lijken deze week plotseling een stuk makkelijker. Je kunt je haast niet voorstellen dat je hier zo lang over hebt moeten nadenken.

Werk: Je kunt goed inschatten welke uitdagingen je goed zult volbrengen en welke te hoog gegrepen zijn. Besteed je tijd aan het meest haalbare en verspil het niet aan onhaalbare doelen, al helemaal niet tegen beter weten in.

Persoonlijk: Waar anderen de teugels nog wel eens laten vieren, blijf jij je keurig aan de regels houden. En dit pakt zeer goed voor je uit!

Tweelingen

Liefde: Omdat je je nauw betrokken voelt bij een probleem waar je partner mee kampt, heb je er ook vrij snel een oplossing voor gevonden. Dit tot grote blijdschap van je lief.

Financiën: Een snelle beslissing op financieel gebied is nodig. Het is goed om hierin je gevoel te volgen maar niet zonder na te denken over de mogelijke consequenties.

Werk: Iemand binnen je zakelijke netwerk bewijst je een dienst die je enorm waardeert. Zijn of haar hulp biedt absoluut nieuwe perspectieven.

Persoonlijk: Dankzij je goede communicatieve vaardigheden in combinatie met je aparte gevoel voor humor weet je complexe zaken begrijpelijk uit te leggen. Men snapt direct hoe je het bedoelt!

Kreeft

Liefde: Je bent lastig te bereiken voor je geliefde. Zo dichtbij en toch zo ver weg. Misschien is het inderdaad niet zo’n slecht idee om even op je eigen eilandje te blijven. Met rustig nadenken bereik je nu meer dan met voortdurend praten.

Financiën: De financiën blijven een beetje hetzelfde. Het gaat niet goed en het gaat niet slecht. Als je op korte termijn vooruitgang wilt boeken zul je wat meer creatief met je tijd om moeten gaan. Is er ruimte voor extra werk?

Werk: Je hebt behoefte aan het leren van nieuwe dingen. Door je kennis op te vijzelen hoop je jezelf op een andere manier nuttig te kunnen maken. Behulpzaamheid en rechtvaardigheid spelen hierbij een belangrijke rol.

Persoonlijk: Het toverwoord deze week is: structuur! Daar kun je best wat meer van gebruiken. Als je dit ook daadwerkelijk toepast zit je direct een stuk beter in je vel.

Leeuw

Liefde: Je kunt als geen ander bemiddelen tussen anderen, maar waar het je eigen relatie betreft kost het je nogal moeite om bepaalde meningsverschillen op te lossen. Ligt het echt allemaal aan je partner?

Financiën: Probeer wat meer overzicht aan te brengen in je financiën. Als je nu geen orde op zaken stelt is je administratie binnen no time een chaos waardoor je de bomen het bos niet meer ziet.

Werk: Hoewel je momenteel wat rusteloos bent, ben je wel open en sociaal naar je collega’s en eventuele cliënten. Men doet graag een beroep op je kennis en ervaring, wat je een goed gevoel geeft.

Persoonlijk: Je hebt momenteel wat moeite met het vinden van de juiste balans. Waar je aan de ene kant overal de humor van inziet, ben je aan de andere kant juist weer wat zwaar op de hand waardoor je soms wat cynisch uit de hoek kan komen.

Maagd

Liefde: Zowel jij als je geliefde zit helemaal op de praatstoel deze week. Jullie kletsen wat af en niet alleen over koetjes en kalfjes, integendeel! De gesprekken gaan behoorlijk diep waardoor jullie dingen van elkaar te horen krijgen die jullie nog niet wisten.

Financiën: Het is niet nodig om te piekeren over je financiën. In- en uitgaven zijn in balans en eventuele onverwachte kosten zijn niet zorgwekkend. Zolang je zelf geen overbodige dingen koopt gaat alles fijn zijn gangetje.

Werk: Hoewel er wat gedoe is met een collega heeft dit gelukkig geen invloed op de algehele werksfeer. Je gaat nog steeds met plezier naar je werk.

Persoonlijk: Voor je het weet zit je met je neus in andermans zaken. Ondanks je goede bedoelingen wordt het niet erg gewaardeerd. Laat het maar, hij of zij komt er zelf wel achter.

Weegschaal

Liefde: Het is belangrijk om naast de dingen die je met je partner onderneemt ook iets voor jezelf te doen. Of dit nu met een vriendin is of in je eentje maakt niet uit. Je hebt gewoon af en toe even adempauze nodig.

Financiën: Het is niet onverstandig om het extraatje dat je krijgt even apart te zetten. Ook al heb je er stiekem al een bestemming voor, de kans is groot dat je er binnenkort toch iets anders mee wilt doen.

Werk: Nieuwe kansen weet je op het juiste moment aan te grijpen én te benutten. Wanneer het werkzaamheden betreft waar je met hart en ziel achter staat zou dit wel eens een groot succes kunnen worden!

Persoonlijk: Probeer net zo goed voor jezelf te zorgen als voor anderen. Je bent zo gericht op andermans welzijn dat je dat van jezelf soms vergeet. Ondanks de inhaalslag die er vaak op volgt is het beter om te zorgen voor maar stabiliteit op dit gebied.

Schorpioen

Liefde: Het is romantiek en quality time wat de klok slaat waardoor jullie relatie een flinke oppepper krijgt. Wees niet bang om je kwetsbaar op te stellen, juist nu werkt dit alleen maar in je voordeel.

Financiën: Als je het leuk vindt om zo nu en dan op een verantwoorde manier een gokje te wagen, is het maandag de moeite waard om een lootje te kopen. Let wel, het blijft gokken. Verwacht geen bedrag met meerdere nullen en doe het alleen als je het je echt kunt permitteren.

Werk: Ondanks je sociale en creatieve talenten zijn er toch nog wat dingen waar je tegenaan loopt in je werk. Soms neemt je introverte kant de overhand, juist op de momenten dat je hier niet op zit te wachten. Neem op die momenten wat vaker een korte pauze in plaats van één lange.

Persoonlijk: Neem niet te veel hooi op je vork met de bedoeling jezelf te bewijzen. Je hebt al genoeg laten zien wat je waard bent. Als dit nu nog niet wordt ingezien of gewaardeerd bevind je je misschien niet op de juiste plek?

Boogschutter

Liefde: Als de relatie nog pril is, is het belangrijk om goed je grenzen aan te geven. Kennen jullie elkaar al wat langer, dan weet je inmiddels wel wat je aan elkaar hebt. Probeer wel wat meer geduld te tonen.

Financiën: Neem de dingen zoals ze komen en probeer niet overal bovenop te zitten. De dingen (willen) forceren werkt nu juist averechts.

Werk: Langzaam komen de dingen weer in beweging en jijzelf ook. Je raakt steeds meer gemotiveerd, maar ook hier geldt: doe het rustig aan en doe alles met beleid, het komt goed.

Persoonlijk: Laat je inspireren door andermans creativiteit zonder de dingen exact te kopiëren. Door je eigen draai eraan te geven houd je het origineel.

Steenbok

Liefde: Juist het tonen van je emoties maakt je een krachtig, aantrekkelijk persoon. Je geliefde zal het toejuichen als je dit iets vaker zou doen. Waarom zou je alles alleen moeten oplossen als je met zijn tweeën bent?

Financiën: Blijf niet te lang stilstaan bij een lastige keuze. Als het niet nodig is om per direct een knoop door te hakken, laat het dan vooral nog even rusten tot je het wel zeker weet.

Werk: Ga niet bij de pakken neerzitten als de dingen even niet gaan zoals je wilt. Hoe erg kan het zijn? Dat het even tegenzit wil niet meteen zeggen dat het op een later tijdstip ook niet lukt. Pak even je rust en probeer het later gewoon opnieuw.

Persoonlijk: Je blijft het liefst in en om het huis. Lekker wat rommelen op het balkon of in de tuin. En liever ook geen bezoek. Na een drukke werkweek heb je wel even genoeg gekletst, heerlijk even ontspannen.

Waterman

Liefde: Je voelt je echt door je partner gehoord. Een luisterend oor, begrip en inlevingsvermogen is precies waar je nu behoefte aan hebt. Fijn om alles even samen op een rijtje te kunnen zetten.

Financiën: Laat de dingen niet te lang op hun beloop. Als je ergens nu een goede prijs voor kunt krijgen is het belangrijk om ook nú spijkers met koppen te slaan. Zeker als er naast een financiële meevaller ook andere voordelen aan verbonden zijn.

Werk: Is er iets wat je nog graag wilt doen en waarbij je het gevoel hebt ‘nu of nooit’? Voor de grote overstap is het nu helaas nog niet het juiste moment. Aan de andere kant: als je nu niet alvast voorbereidingen treft wordt het misschien wel nooit.

Persoonlijk: Vertrouw op je intuïtie en durf te improviseren. Juist dat maakt jou de bruisende, spontane en vooral originele persoonlijkheid die je bent.

Vissen

Liefde: Je geliefde drijft je haast tot wanhoop met zijn of haar hinderlijke gewoontes met het oog op het huishouden. Echt, je praat tegen dovemansoren!

Financiën: Na een onverwachte uitgave kost het je weinig moeite om deze domper snel weer los te laten. Dit heb je gehad, nu weer door met leuke, nieuwe plannen maken. Het financiële extraatje dat je ontvangt helpt daar zeker aan mee.

Werk: Je zit lekker in je vel en hebt echt plezier in je werk, helemaal wanneer je er je eigen invulling aan kunt geven. Durf gerust iets nieuws uit te proberen als dit het werken voor jou makkelijker maakt!

Persoonlijk: Dit is een fijne week om wat meer aan je conditie te werken. Juist omdat je lekker in je energie zit kost het je weinig moeite om net dat stukje verder te lopen of te fietsen.