Nicole (45) houdt van hippie-achtige festivals: ’Het is één grote familie’

Premium Film

Filmfestival van Cannes zingend van start

CANNES - Nadat het filmfestival van Cannes in 2020 werd afgelast en in mei van dit jaar nog werd uitgesteld, is de 74e editie dinsdagavond zingend van start gegaan met Annette, een filmmusical met in de hoofdrollen de Amerikaanse acteur Adam Driver en de Franse actrice Marion Cotillard. Daaraan voor...