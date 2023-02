Praat mee: Is een maagverkleining voor kinderen met obesitas een goed idee?

Nederlandse artsen zijn nog zeer voorzichtig. Toch wordt er in ons land al uitgebreid onderzoek gedaan naar de maatregelen. In het kader daarvan heeft onlangs al één maagverkleining bij een Nederlandse jongere plaatsgevonden, zo meldt RTL Nieuws.

Gigantische gevolgen

Hoogleraar en kinderarts maag-lever-darmziekten Anita Vreugdenhil van het Maastricht UMC+ vertelt aan RTL Nieuws dat ze begrijpt dat de Amerikanen zo hard aan de bel trekken. Volgens haar zijn zowel de cijfers, als de gevolgen gigantisch. Twintig procent van de kinderen in de Verenigde Staten heeft obesitas en meer dan de helft van deze kinderen heeft het voorstadium van één of meer chronische ziektes, waaronder diabetes.

Hoewel de cijfers uit de VS niet te vergelijken zijn met die van Nederland, stijgt ook hier het aantal kinderen met obesitas. In 2021 meldde het CBS dat 3,6 procent van de 4- tot 12-jarigen leed aan obesitas. Dat is een hoger percentage dan twee jaar daarvoor; in 2019 had 2,7 procent van de kinderen ernstig overgewicht.

