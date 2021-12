’Als mijn broer met kerst iemand doodrijdt, is het ook een beetje mijn schuld’

Al sinds jaar en dag is het traditie in onze familie dat ik het kerstdiner organiseer. Ik ben gek op koken en vind niets gezelliger dan een grote tafel vol mensen (in hoeverre dat mogelijk is met de maatregelen) die genieten van de lekkere dingen die ik ze voorschotel.

Stevige drinker

De laatste jaren begin ik echter steeds meer te twijfelen of ik nog wel de gastvrouw wil zijn. Ik vind het namelijk niet alleen mijn verantwoordelijkheid dat iedereen een leuke en lekkere avond heeft, maar ook dat iedereen weer veilig thuiskomt. En laat dat nu juist het probleem zijn…

Mijn broer is een stevige drinker. Ik denk niet dat hij alcoholist is, maar gezelligheid en drank gaan bij hem hand in hand. Een biertje voor het eten, een glas wit bij het voorgerecht, rood bij het hoofdgerecht, een likeurtje bij de koffie... Zelf ben ik er ook niet vies van, maar ik hoef dan ook niet te rijden. Hij wel.

Beer van een vent

Toen hij nog een vriendin had, was zij standaard de Bob. Sinds die relatie op de klippen liep, moet mijn broer zelf achter het stuur. Stiekem had ik van hem verwacht dat hij verantwoordelijk met zijn drankgebruik zou omgaan, dat is tenslotte hoe we zijn opgevoed.

Helaas drinkt hij in zijn huidige vrijgezellentijd geen druppel minder. Vorig jaar heb ik het geteld: hij had zes glazen op toen hij vertrok! Niet dat het aan hem te merken was hoor, hij is een beer van een vent die niet meteen onder tafel ligt. Maar misschien schuilt daar juist het probleem: dat hij zelf niet beseft hoeveel hij op heeft.

Alcoholvrije likeur

Natuurlijk heb ik geprobeerd om hem bij de fles vandaan te houden. Vorig jaar schonk ik bij iedere gang expres zijn glas slechts halfvol, terwijl ik wel constant water bijvulde. En ik had, voor bij de koffie, expres alcoholvrije likeur in huis gehaald. Zogenaamd een hele exclusieve, die je écht geproefd moest hebben.

Maar het hielp allemaal niet. Mijn broer liep gewoon zelf naar de drankkast om een glas cognac in te schenken, want ’die mierzoete troep’ moest snel ergens mee worden weggespoeld. En als ik niet snel genoeg bijschonk, kon ik ook op een opmerking rekenen. ’Zeg zus, was die wijn soms duur? Je schenkt zo krenterig!’

Paar glaasjes

Daarop flapte ik eruit dat ik me zorgen maakte, omdat hij nog moest rijden. Dat lachte hij weg. ’Ah joh, dat kleine stukkie? Ik zou het zelfs blind nog kunnen vinden. Die eerste twee biertjes zijn al lang weer uit mijn bloed.’

Hij vindt zichzelf een briljant chauffeur en gelooft dat ’die paar glaasjes’ zijn rijgedrag niet beïnvloeden. Onzin natuurlijk, want het is algemeen bekend dat je reactievermogen hoe dan ook vermindert als je hebt gedronken.

Medeverantwoordelijk

Er verongelukken steeds vaker mensen. Zeker als het over kinderen gaat, houd ik het niet droog. Het zal je maar gebeuren, dat je net even één seconde afdwaalt en daardoor iemand doodrijdt. Ik zou mezelf nooit meer recht in de spiegel kunnen aankijken.

En opeens vroeg ik mezelf af: ’Wat als mijn broer een ongeluk veroorzaakt? Ben ik dan niet medeverantwoordelijk?’ Ik ben immers degene die hem al die drank heeft ingeschonken. Ik ben degene die hem uitzwaait bij de deur, terwijl ik weet dat hij niet meer in de auto zou mogen stappen!

Autosleutels

Misschien moet ik dit jaar zijn autosleutels verstoppen, zodat hij wel moet blijven slapen. De politie tippen, zodat ze hem ’op heterdaad’ kunnen betrappen? Of gewoon keihard stellen dat ik weiger om hem meer dan twee glazen alcohol te schenken en dat ik hem een gewetenloze hork vind omdat hij willens en wetens het leven van andere mensen in gevaar brengt. In ieder geval moet ik iets doen. Want als hij met kerst iemand doodrijdt, is het ook een beetje mijn schuld...

Jij op vrouw

