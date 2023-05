Daghoroscoop 18 mei - Sterrenbeeld Kreeft: Niets is onmogelijk!

VANDAAG JARIG

Jouw sociale leven gaat een prominente rol spelen; dat hoeft niet met jouw liefdesleven van doen te hebben, maar met betrokkenheid bij een groepering en nieuwe vriendschappen. Jouw goede reputatie zal bijdragen aan je inkomsten, evenals de onvermoede kansen die je geboden kunnen worden.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD RAM

Zakelijk kan er sprake zijn van wisselende trends. Desondanks behoren concrete resultaten tot de mogelijkheden. Zeker als het om geld gaat. Een nieuwe public relations tactiek kan de samenwerking met vakgenoten en klanten verbeteren.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD STIER

Ontmoetingen kunnen vandaag in jouw voordeel uitpakken. Je kunt mensen, plaatsen en dingen beter organiseren dan anders. Gebruik deze kans om een omvangrijk project af te maken dat je zo langzamerhand een punthoofd heeft bezorgd.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD TWEELINGEN

Belangrijke informatie die jij vandaag ontvangt, kan een snel besluit vereisen. Dat zal moeilijk zijn als er geen tijd voor overleg is. Bel iemand die jij vertrouwt en vraag om raad voor je tot actie overgaat zodat je weet wat essentieel is.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD KREEFT

Misverstanden kunnen tot begrip leiden als je bereid bent te luisteren en jouw weg te zoeken in een omstreden kwestie. Niets is onmogelijk. Een nieuwe liefde kan de indruk wekken ideaal te zijn omdat je een geestverwant hebt gevonden.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD LEEUW

Als je tobt met jouw gewicht moet je eens een ander dieet proberen want dan zou je in de nabije toekomst een slanke den kunnen zijn. Praat met een vriend(in) als jij lijdt onder een teleurstelling; pijn delen neemt een last van je schouders.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD MAAGD

Een kans om docent of reporter in het buitenland te worden is alles wat jij nodig hebt om naar een ver oord te kunnen vertrekken. Dit is een dag voor wonderen, dus zorg ervoor dat je vervuld blijft van positivisme om een droom te realiseren.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD WEEGSCHAAL

Kosmische invloed zal jou aanmoedigen naar buiten te gaan en zowel jouw hoofd leeg te maken als de benen te strekken. Communicatie kan een probleem zijn als je de laatste hand wil leggen aan een reis of project met een buitenlander.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD SCHORPIOEN

De trend is veelbelovend. Je zult mensen weten aan te trekken die in principe positief zijn en met wie jij kunt lachen. Warme wederzijdse gevoelens zijn een goed voorteken voor onderhandelingen en overeenkomsten.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD BOOGSCHUTTER

In gedachten kun je voornamelijk bezig zijn met geldzaken terwijl ook andere taken aandacht moeten hebben. Reken er niet op dat mensen beloften nakomen. Bedenk waarop jij kunt bezuinigen maar gun jezelf ook wat.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD STEENBOK

Een geschikte dag voor zakelijke onderhandelingen. Ga ook naar buiten, dat is goed voor jouw denkproces en stelt je in staat ervaringen te verwerken. Een gezondheidsprobleem kan veroorzaakt zijn door een allergie.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD WATERMAN

Je zult energieker worden naarmate de dag vordert. Gebruik elke minuut constructief. Bedenk wat jij kunt veranderen als er sprake is van onvrede. Sporters onder jullie kunnen vandaag uitmunten en een lucratief voorstel verwachten.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD VISSEN

Emoties kunnen hoog oplopen, zeker als jij iets verkeerds zegt. Probeer diplomatiek en tactvol door deze dag te manoeuvreren. Lukt dat niet, tracht je dan te distantiëren teneinde gezichtsverlies zo veel mogelijk te beperken.

