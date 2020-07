Mariëlle (38): Mijn man is een grote steun geweest

Voel jij je leeftijd?

„Soms wel, soms niet. Edwin en ik runnen de sanitairwinkel Sani-Dump in Amersfoort. We hebben daar ook ons magazijn en moeten bestellingen zelf klaarzetten. Dat kan best zwaar zijn: denk aan het tillen van tegels die 25 kilo per stuk wegen. Na een lange dag werken voel ik aan mijn rug dat ik ouder word. Buiten mijn werk om voel ik me nog wel heel jong.”

Heb jij een beautygeheim?

„Hoewel ik mijn krullen vroeger als een last zag - ik werd er op school mee gepest - zie ik mijn bos haar nu als een zegen. Ik krijg mijn krullen onder controle met de Perfecte Krul Mousse van Andrélon. Het zorgt ervoor dat mijn haar niet pluizig is en het brengt mijn haar mooi in model. Sinds kort ben ik ook fan van voetmaskers. Die verwijderen het overtollige eelt van mijn voeten, waardoor ze weer lekker zacht aanvoelen.”

Schatten mensen jou op de juiste leeftijd?

„Vroeger werd ik altijd jonger geschat, maar tegenwoordig schatten mensen mij op leeftijd.”

Wat vind je het mooist aan jezelf?

„Mijn blauwe ogen en donkerblonde krullen op schouderlengte. Met een beetje mascara op, komen mijn ogen nog mooier uit. Mijn haren verf ik tweemaal per jaar. Ik doe het bij de kapper, omdat ik heel veel haar heb: ik heb drie pakjes haarverf nodig en het kost mijzelf veel moeite om elke krul zelf te verven. Bovendien vind ik het heerlijk om even tijd voor mijzelf te hebben in de kappersstoel.”

Waarmee ben je minder blij?

„Nergens! Ik heb door de jaren heen mezelf leren accepteren zoals ik ben. Edwin is hierin een grote steun geweest; vroeger was ik onzeker over alles. Hij laat me voelen dat ik goed ben zoals ik ben en dat doet me heel goed.”

Waarmee complimenteren mensen jou?

„Mensen vinden het bewonderenswaardig dat ik minimaal 40 uur per week werk - eigenlijk altijd wel meer. Met een eigen zaak moet je ook wel hard werken. Tijdens de coronacrisis is het in de winkel drukker geweest dan vorig jaar; mensen gingen massaal klussen. Gelukkig haal ik veel voldoening uit mijn werk: ik ben de hele dag omringd door vrolijke klanten.”

Ben je waar je had willen zijn?

„Absoluut. Dit is een van de beste periodes uit mijn leven. Edwin en ik hebben onze droom kunnen waarmaken: vier jaar geleden zijn we getrouwd, drie jaar geleden hebben we een zaak geopend en vorig jaar hebben we een groter huis gekocht, met opslagruimte voor onze twee oldtimers.”

Wat houdt je jong?

„Om bezig te zijn met leuke dingen en erop uit te gaan. Edwin en ik hebben twee oldtimers (Fiat 500) en we zijn ook lid van een Fiat 500-club. Als het even kan, vind ik het leuk om met deze vriendengroep op te trekken en samen te toeren door het land. Van stedentrips maken binnen Europa word ik ook heel gelukkig.”

Heb je een levensles?

„Leef vandaag! Stel dingen niet uit als je die ook vandaag kunt doen. Deze inspiratie heb ik gehaald uit het liedje Morgen is vandaag, uit de musical Soldaat van Oranje. Dat is sindsdien mijn motto en zo heb ik ook Edwin leren kennen. We hadden eerder al gepraat via een online-datingsite. Dat gesprek viel stil maar toen ik later zag dat hij in zijn profiel had gezet Morgen is vandaag, dacht ik: ’Hmm, misschien is hij toch wel een leuke vent’. En kijk waar we nu zijn!”

