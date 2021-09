’Ik veranderde in een pester, hoe kon ik?’

Zelf ben ik mijn gehele basisschooltijd tot en met halverwege de tweede klas van de middelbare school gepest. Ik werd uitgescholden, buitengesloten, mocht niet meedoen met spelletjes of ruilacties en ik werd altijd als laatste gekozen met gym. Daarnaast kwam ik nooit bij de andere kinderen thuis en gingen verjaardagsfeestjes aan m’n neus voorbij.

Pesterijen

Ik hoorde nergens bij, maar ik wilde zo ontzettend graag meedoen dat ik bleef proberen. Mijn moeder is diverse keren op school geweest, heeft mij altijd staande gehouden en gaf mij veel liefde. Ze was niet alleen mijn moeder, maar ook mijn coach en beste vriendin. Ik was, of eigenlijk ben, een spontaan kind en ik bleef ondanks de pesterijen naar school gaan.

Alles navertellen is nogal lastig, omdat ik het meeste verdrongen heb. Wel weet ik nog dat er in groep 8 een omslagpunt was; ik werd overgeplaatst naar een andere klas en de kinderen in die klas leken mij te accepteren. Om sterker in mijn schoenen te komen staan en te leren hoe ik ermee kon omgaan volgde ik de cursus Leren is zijn. Vanaf dat moment veranderde alles.

Lekker in mijn vel

Doordat ik lekker in mijn vel kwam te zitten, veranderde mijn gedrag. Dat merkten mijn klasgenoten ook en ik hoorde diverse keren dat ik veranderd was. Voor het eerst hoorde ik erbij! Met de eindmusical kreeg ik zelfs een hoofdrol en speelde de sterren van de hemel.

In het eerste jaar van de middelbare school heb ik naar mijn weten geen pesterijen ervaren, maar in het tweede jaar had ik het wel even zwaar te verduren. Gelukkig ging ik een niveau hoger en kwam zo in een andere klas.

Populair meidengroepje

In eerste instantie leek het allemaal erg leuk, maar al snel zag ik groepjes ontstaan. Zo ook een groepje van vijf meiden. Ik wilde niets liever dan erbij horen, maar dat ging niet zonder slag of stoot. Ook A. wilde erbij horen en bij gebrek aan beter ging ik met haar om. A. was wat mannelijker dan de andere meisjes en niet bijster knap.

Totdat ik merkte dat het meidengroepje toch interesse in mij had. Ik liet A. als een baksteen vallen en wond eerst de popie jopie van de groep om mijn vinger. We werden vriendinnen en met haar kreeg ik er nog vier vriendinnen bij. Ik was dolgelukkig! Iets minder vond ik het dat ik A. verplicht moest uitnodigen op mijn verjaardag, omdat mijn moeder dat wilde. Ik was toch immers zelf gepest?

Scholden haar uit

Uit angst voor een nieuwe afwijzing deed ik verder net zo hard mee met het pesten van A. We scholden haar uit voor pot, noemden haar mannelijk, wilden niet met haar samenwerken, lieten de tafel naast haar altijd leeg en keken totaal niet naar haar om. Achteraf gezien vreselijk. Hoe kon ik dit doen?

Maar ik ’moest’ wel; anders was ik mijn plaatsje kwijt! In de derde of vierde klas ging het niet goed met A.; ze werd opgenomen in een kliniek vanwege een eetstoornis. Opnieuw knaagde er een schuldgevoel, maar nadat de andere meiden zeiden dat ze zich aanstelde hield ik laf mijn mond.

Pas toen ik een jaar geleden A. op televisie zag - in een hulpprogramma waarin zij ondermeer vertelde over het pesten - drong het tot mij door; ook ik had haar leven tot een hel gemaakt! Eigenlijk zou ik haar een berichtje moeten sturen, maar daar ben ik te schijterig voor. Maar als ik een ding heb geleerd is het wel dat ik nooit meer iemand pest. Want gepest worden is verschrikkelijk. En ik kan het weten....

Deze rubriek is gebaseerd op waargebeurde verhalen.

Als dit naar meer smaakt...

Opgebiecht is al jaren een van de populairste rubrieken in VROUW. Daarom verschijnt de LIEFDE, LUST & RELATIE special nu in de winkels. Hierin vertellen onder anderen vijf vrouwen waarom ze voor de zoveelste keer in het huwelijksbootje stapten. Blikken zowel Daisy (28), haar 27 jaar oudere vriend én haar vader terug op de toen 20 jaar oude Daisy die verliefd werd op een man van 47. In dit nummer kun je leren van vijf datingcoaches, bespreken we verboden liefdes, een heleboel opgebiechte gênante momenten, sappige ontboezemingen, herkenbare blunders en ander vermakelijk ’leed’.

Kortom; het is weer een heerlijk nummer waar we trots op zijn en we hopen dat jij er net zo van kunt genieten als wij. De VROUW Glossy OPGEBIECHT SPECIAL is overal verkrijgbaar voor € 6,49.