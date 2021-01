’Tijd voor heerlijke bloemkoolfondue’

Ingrediënten:

± 800 g bloemkool, bewaar het blad

~ 2 flinke tenen knoflook, fijngehakt

~ ± 3 dl volle melk

~ 400 g tomaten, in blokjes(eventueel uit blik)

~ 150 g extra belegen kaas, geraspt

~ 1 volle el bloem

~ mespunt zuiveringszout, ofwel baking soda

~ 10 takjes basilicum, gerist en gehakt

~ Voor erbij: knapperig brood ~ crackers ~ tortillachips ~ reepjes groenten

Bereidingswijze:

Hak in de keukenmachine de helft van de bloemkool tot brokjes zo groot als tuinbonen. Doe ze in een pan met dikke bodem en rooster ze (zonder vet) tot er kleine schroeiplekjes ontstaan. Draai het vuur uit. Maal in de keukenmachine de rest van de bloemkool en de knoflook helemaal glad. Voeg steeds een beetje melk toe totdat het een gladde puree is van yoghurtdikte. Voeg de puree toe aan de geroosterde bloemkool in de pan en zet die op middelhoog vuur. Meng de tomaat en de kaas erdoor. Roer goed los van de bodem, terwijl het geheel opwarmt en de kaas smelt. Laat een kwartiertje zachtjes pruttelen. Roer steeds goed los van de bodem. Schep de bloem in een niet al te vol espressokopje met water en roer tot een glad papje. Schenk al roerend in de pan tot de fondue een mooie dikte heeft en laat nog 2 minuten zachtjes doorkoken. Meng dan in het kopje het zuiveringszout met wat water en roer dat door de fondue. Als het stopt met bruisen, na een minuutje of zo, kan het vuur uit. Maak op smaak met peper en zout en basilicum en serveer met brood en groente.

