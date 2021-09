’Slechte borstimplantaten... Eigen schuld, dikke bult?’

„Ondanks alles ben ik over het algemeen nog steeds blij dat ik in Nederland woon. Ook als het gaat om de gezondheidszorg. Ondanks ziekenhuissluitingen, gebrek aan zorgpersoneel, woekerprijzen van de pillenmaffia en nog zo wat actuele ’akkefietjes’. Er wordt over het algemeen redelijk goed op ons gelet. Als er harde stukjes in de pindakaas zitten, waar iemand zijn kiezen op kan breken of zich in kan verslikken… direct inleveren die potten! En een auto, waarvan de airbag of gordel niet goed werkt… meteen naar de garage terug met dat ding.

Lymfeklierkanker

Maar voor ondeugdelijke siliconenimplantaten die kunnen gaan inkapselen, lekken en bewezen gezondheidsproblemen kunnen veroorzaken, tot zelfs lymfeklierkanker aan toe, gelden blijkbaar heel andere richtlijnen. De gevaren van verschillende implantaten bleek jaren geleden al uit een internationaal journalistiek onderzoek dat Radar samen met Trouw deed: The Implant Files.

Ik zag in een Radar-uitzending in 2019 al vrouwen aan het woord die ooit hun borsten hadden laten vergroten met vloeibare siliconenimplantaten. Ze hadden jarenlange ernstige gezondheidsklachten als chronisch vermoeidheid, hoofdpijnen, verstoringen van het auto-immuunsysteem of problemen met het geheugen. De artsen namen hun klachten totaal niet serieus. Inmiddels is dus wel duidelijk dat die implantaten de boosdoeners waren. Deze implantaten worden dus inmiddels niet meer geproduceerd en gebruikt. Gelukkig. Probleem opgelost?

Hoezo veilig?

Niet dus. Het zogenaamde ’veilige alternatief’: implantaten met cohesieve gelvulling, blijken dus ook niet te deugen. Een nieuw medisch onderzoek dat onlangs op 20 september werd gepubliceerd heeft aangetoond dat dus álle borstimplantaten gel bleed (99 procent!) vertonen – oftewel het ’zweten’ van siliconendeeltjes, die allerlei ellende in het lichaam kunnen veroorzaken.

Toch worden vrouwen met borstimplantaten niet allemaal ’teruggeroepen naar de garage’ om kosteloos het foute onderdeel te laten verwijderen en gaan plastisch chirurgen nog dagelijks door met het plaatsen van deze potentiële ziekmakers. Wie na deze berichtgeving van die tikkende tijdbommen af wil of zelfs al medische klachten heeft door borstimplantaten, moet veelal zelf de buidel trekken, terwijl uit ander onderzoek blijkt dat veel vrouwen na tijdige verwijdering grotendeels van hun klachten afkomen. Vaak zelfs al binnen dertig dagen. Hoe langer de implantaten in het lichaam zitten, hoe groter de kans dat de schade onomkeerbaar is, ook na het verwijderen.

Tijdbommen

De vrouw in het Radarprogramma wilde de implantaten zo snel mogelijk uit haar lijf. Wie niet, zou ik denken. „Gelukkig kan ik het zelf betalen”, zegt ze. En dat gaat ze dan ook doen. Liever geen borsten dan een paar van die tijdbommen in haar blouse. Groot gelijk. Maar wat als je zo’n operatie niet zelf kunt bekostigen? Gewoon een gevalletje ’eigen schuld, dikke bult?’ Ik mag hopen dat Antoinette Hertsenberg, met haar Radar-redactie, hier nog heel lang haar tanden in blijft zetten.

Wat vind jij?

Moeten plastisch chirurgen stoppen met borstimplant-operaties tot gebleken is dat ze veilig zijn? En moeten klinieken en zorgverzekeraars implantaten kosteloos verwijderen?