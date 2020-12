Margo: Het verlies van onze 2de Michelinster raakte mij enorm

Topchef Margo Reuten (54) Ⓒ Foto: Gregor Servais

Zij is de enige vrouwelijke sterrenchef in Nederland en runt al 27 jaar samen met haar partner Petro toprestaurant Da Vinci in het Limburgse Maasbracht. Ondanks dat ze nu opnieuw geen gasten mag ontvangen, ziet Margo Reuten (54) ook iets moois ontstaan door corona. „Ik word er creatief van!”