Boete voor ’illegaal schommelen’?

Drie Bredase jongeren (Kees Jan, zijn vriend Jop en een meisje uit Made) waren op een avond nietsvermoedend aan het schommelen toen ze door enkele buitengewone opsporingsambtenaren (boa’s) een boete van 57 euro kregen opgelegd. Dit gebeurde omdat het later was dan 22 uur en het na dit tijdstip niet toegestaan is om de speeltuin nog te betreden. Ook waren de jongeren ouder dan de maximumleeftijd van 13 jaar die de speeltuin hanteert. De regels stonden op een bordje, maar dit was hen ontgaan.

Geen straf, wel schuldig

De zaak ging naar het OM en nu, bijna twee jaar later, ligt er dan een vonnis: ze hoeven de boete niet te betalen en krijgen geen straf, maar ze zijn wel schuldig bevonden. Dit kwam hard aan bij de moeder van Kees Jan; ze vindt het triest dat de jongeren nu geen blanco strafblad meer hebben.

