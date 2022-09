TikTok-challenge in Volendam loopt uit de hand: ’Hijs de rode vlag’

Als een havik

„Laat ik beginnen met het tackelen van de reactie die volledig te voorspellen valt: Nee, als ouder zie je niet wat je kind allemaal op internet uitspookt. Hoewel, het zou kunnen, maar dan moet je wel je gehele sociale leven on hold zetten en 24/7 als een havik op de schouder van je kroost op het scherm mee loeren.

Iedere baby kan scrollen

Wat ook kan, is je kind ieder elektronisch device met internet onthouden. Daarmee plaats je je kind volledig buiten de maatschappij en maak je er ’dat gekke kind met die moeilijke ouders van’. Niet wenselijk. Het is 2022, mensen. Iedere baby kan scrollen, iedere kleuter heeft een eigen tablet en ieder kind weet feilloos de weg te vinden op social media – en dan heb ik het niet over het Fosiel Facebook. Dan heb ik het over Instagram, TikTok en SnapChat.

Haat/liefdeverhouding

We moeten ermee dealen, ik ben er zelf ook niet altijd even blij mee. Met dat hele internet heb ik een haat/liefdeverhouding. Ik kan niet zonder, maar kan me er tegelijkertijd ongelooflijk aan ergeren. Nergens vind je zoveel waanzin als op het wereldwijde web. En dat al die waanzin ook een plek krijgt in het onschuldige kinderbrein, kan verstrekkende gevolgen hebben.

Popcorn poffen

Trek bij mij de koelkast of vriezer open en je treft er potjes slijm aan. Mijn 8-jarige dochter is een soort gifmenger die van een bus scheerschuim, wat baking soda, glitters en lenzenvloeistof (pin me niet vast op de ingrediënten) plakkerige substanties maakt. Die mogen dan weer niet te warm worden, want dan wordt het te vloeibaar, dus daar is onze frigo-to-the-rescue. Haar leermeester? TikTok. Als kleuter wilde ze al een keer popcorn poffen met mijn stijltang. Had ze ook op TikTok gezien.

Nieuwbouwkeuken

TikTok brengt haar wijsheid op vele gebieden. Soms heel nuttig. Zo volgt ze het account van het Jeugdjournaal en hoef je haar niet te vertellen wat zich zoal in de wereld afspeelt qua nieuws. Maar er komt ook nogal wat rotzooi door haar hoofd in. Zo vroeg ze ons recent tijdens het eten: ’Oké, ik weet een woord dat begint met een N en eindigt op EUKEN. Zal ik het zeggen?’ Dwars door ons boze: ’NEE!!!’, riep ze triomfantelijk ’NIEUWBOUWKEUKEN!’ Iedereen lachen natuurlijk.

Niet boeren

Ze leert er goocheltrucs. Ze leert er dansjes. Ze leert er hoe ze haar pony moet laten steigeren. Ze zingt complete songteksten in het Engels mee. En ze doet challenges. Vorige week nog schonk ze zichzelf een glas prik in, waarna ze het demonstratief in één keer leegdronk. ’Wat doe je?’, vroeg ik onthutst. ’Een challenge. Ik mag nu niet boeren.’ Daarna dikke buikpijn natuurlijk.

Leven als een hond

Veel challenges kaats ik op voorhand af. (’Nee, je mag geen week in de tuin in een tent slapen.’) En veel challenges strandden op onhaalbaarheid; zo wilde ze vorige maand 24 uur leven als een hond, waarna ik haar na vijf minuten eten van een bordje op de grond en op handen en voeten door de kamer rennen alweer achter de iPad aantrof: ’Ik neem even pauze van mijn challenge, ik vind hond zijn vermoeiend.’”

Supergênant

’Het is de infantilisering van de wereld’, zei mijn beste vriend er ooit over, want laten we niet doen alsof TikTok een kinderding is. Ik zie er regelmatig voor de wet compleet volwassen mensen de stomste dansjes doen of hun zielenroerselen op een dramatisch nummer in delen. Ik zie stelletjes tenenkrommende toneelstukjes met elkaar opvoeren. En dat is allemaal supergênant, maar niet gevaarlijk.

Vaatwastablet

Gevaarlijk is TikTok helaas soms wél! Het spoort de Volendamse jeugd blijkbaar aan Nerfpistolen te gebruiken om punaises mee op mensen af te vuren. De zogenaamde Black-out Challenge heeft wereldwijd al heel wat doden tot gevolg gehad. En dan heb je nog die challenge waarbij de jeugd zich op beeld tegoed doet aan een vaatwastablet. Ja, dat lees je goed en het is dichterbij dan je denkt, als je kinderen hebt.

In gesprek

Laatst zat die van mij voor de spiegel; ze moest er tien minuten in kijken, dan zou ze een geest zien, zei ze. Uhu, TikTok. En bij de afdeling pepers in de supermarkt vroeg ze of ik een Carolina Reaper mee wilde nemen. ’Kan ik thuis met m’n broer een challenge mee doen.’ TikTok is overal en met alleen zeggen dat je het een belachelijk gebeuren vindt, red je het niet. Je zult er echt zo nu en dan met je kinderen in gesprek moeten.

Ook een account

Zorg dat je weet wat er speelt, neem ook een account. Weet waar het over gaat en wees hun ratio in tijden van totale gekte. Dus zie je je pubers ineens extreme interesse in de Nerf-pistolen van een jonger broertje of zusje tonen; hijs de rode vlag en zorg dat je weet waar je punaises zijn. Blijf het voor. Het is een bijzondere tijd waar we in leven.”

Meer VROUW

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier.