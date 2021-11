Daghoroscoop 13 november - Verwar liefde niet met vriendschap, Ram

VANDAAG JARIG

De afgelopen 2 jaar zijn relaties op de proef gesteld en op dat gebied zal de instabiliteit ook dit jaar voortduren. Je zult meer geduld moeten opbrengen, misschien omdat de ander een persoonlijke crisis moet doorstaan. In financieel opzicht wachten je veranderingen; je moet je koers wellicht wijzigen.

ZONDAG JARIG

Je horoscoop kondigt veranderingen aan in je werkkring, die te maken hebben met andere leidinggevers, nieuwe afspraken of spelregels. Ook kan een drama in het persoonlijk leven van een directeur een rol spelen. Je partner kan tijdelijk de kluts kwijtraken door een pijnlijke confrontatie.

RAM

Verwar liefde niet met vriendschap. Je hebt de neiging te hard van stapel te lopen als je je tot iemand aangetrokken voelt. Wacht af of je beider normen en waarden wel synchroon lopen. Leg geen gezamenlijk geld in de waagschaal.

STIER

Mensen kunnen het je lastig hebben gemaakt, maar je kunt ervan overtuigd zijn dat je het juiste hebt gedaan. Zorg ervoor dat je motieven zuiver zijn en dat je anderen niet tekort doet. Er wachten je interessante uitdagingen.

TWEELINGEN

Een uitje met kinderen wordt een succes als zij en jij er iets van opsteken. Een reis kan met complicaties te maken krijgen. Fysiek gescheiden zijn van je geliefde kan je meer doen dan je had verwacht.

KREEFT

De wens om je huis of kantoor te renoveren kan op veel bureaucratie stuiten. Een geplande reis moet misschien worden uitgesteld. Heb je met klanten te maken, dan kan er een vervelend beroep op je worden gedaan. Blijf beleefd.

LEEUW

Voer een goed gesprek met je partner. Niet over huishoudelijke maar over inhoudelijke zaken. Leg je erbij neer dat je het niet over alles eens zult zijn. Je zult je het prettigst voelen als je gewoon thuis blijft dit weekend.

MAAGD

Je kunt geld verdienen als je praktisch en efficiënt bent. Gebruik in direct contact met publiek je fantasie. Misschien kun je wat overtollige spullen verkopen of een lezing houden over een onderwerp waarin je goed thuis bent.

WEEGSCHAAL

Je kunt zin hebben eens iets anders te doen; een weekend weg of een feestje met vrienden. Organiseer zelf iets als je niet voor iets bent uitgenodigd. Je kunt je tot iemands uiterlijk of rijkdom aangetrokken voelen.

SCHORPIOEN

Wees voorzichtig in de keuze van je gezelschap, want je kunt gemakkelijk in een situatie terechtkomen die je niet als prettig zult ervaren. Je inventiviteit en ideeën kunnen je binnen afzienbare tijd hogerop brengen.

BOOGSCHUTTER

Jouw verlangen naar harmonie, en afkeer van scènes, kunnen je ertoe brengen mensen om beurten te steunen. Dat kan resulteren in het voortdurend onder het tapijt schuiven van elke wanklank. Praat ook eens iets uit.

STEENBOK

Inventariseer je talenten en vaardigheden en stippel de route uit die je wilt gaan. Maak je wel optimaal gebruik van je kwaliteiten? Vraag je werkgever je taken uit te breiden of een bijscholing te bekostigen.

WATERMAN

Studenten kunnen dit weekend lekker opschieten met een scriptie of iets dergelijks. Duik in de boeken en bereid je voor op een tentamen. Neem goed in je op wat je leest en wat anderen te zeggen hebben.

VISSEN

Hoewel je toe bent aan een besluit, kan het je ontbreken aan de nodige ervaring. Je loopt enig gevaar om verkeerde keuzes te maken, maar kunt daarvan wel veel leren. Laat het gat in je budget niet groter worden dan verantwoord is.

