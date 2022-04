Deel 28: ’Na drie jaar ging ik opnieuw op date met mijn oude Tinderliefde’

We hadden onze zes maanden durende fling al een paar jaar geleden afgesloten toen ik mijn voormalige Tindercrush, Kenan, weer tegenkwam op Happn. Hij had nog steeds dezelfde – toegegeven, mega knappe – profielfoto, waar hij waarschijnlijk al die jaren al flink mee aan het scoren was. Ik kwam net uit een korte verkering en waagde ook weer eens een rondje dating-carrousel...

Tijdens dat headhunten kom je altijd wel een paar bekende koppen tegen. Vrienden van vrienden, exen (de horror!) en voormalige matches. Ik stuitte weer op Kenan, kon mijn nieuwsgierigheid niet bedwingen en swipete naar rechts. ’Gefeliciteerd, je hebt een nieuwe match.’ Drie jaar na onze summer of love waren Kenan en ik weer in contact...

Hij was nog even knap en gevat

Hij begon het gesprek: „Jij bent hier (op de datingapps) ook eeuwig aan het ronddolen hè?” Ik irriteerde me onmiddellijk aan zijn zelfingenomen houding, maar toegegeven, in het gesprekje dat volgde was hij wel weer even gevat en charmant als ik hem herinnerde. Ik snapte mijn jongere zelf wel, die als een blok voor hem was gevallen.

De romance van toen was echter gedoemd om te mislukken. Ik kwam net uit een tienjarige relatie en was ontzettend naïef. Kenan bleek een mega player. We hadden een half jaar de leukste tijd samen tot hij me mijn eerste (en laatste) soa bezorgde en ik het contact (met een traantje) verbrak. Naïever dan ik toen was, kun je haast niet zijn. Nee, ik had inderdaad nooit gevraagd of we ’exclusief’ waren, maar ging ik er vanuit dat hij geen ander datete, aangezien we elkaar bijna dagelijks zagen. Ik had er niet meer naast kunnen zitten.

Ik wilde hooguit een beetje zoenen

Maar goed, we waren dus toch weer in gesprek en inmiddels was ik heel wat dates en zelfs een jaartje verkering verder. Ik voelde me zelfverzekerder dan ooit en stond er nu heel anders in dan drie jaar terug. We bleven aan de praat en de eerstvolgende zaterdag planden we zowaar een date. Ik hoefde niks van hem. Wilde enkel even voelen hoe het zou zijn om hem weer te zien, met de kennis en confidence van nu. Hooguit een beetje zoenen. Koppie erbij houden.

Kenan had echter andere plannen. Na wat drankjes stelde hij voor om thuis nog wat te chillen. Tegen beter weten in ging ik akkoord. Terwijl we naar huis reden, bekroop me al een gevoel van schuld en spijt. Waar was mijn ruggengraat? Ik had toch zo veel liefdeslessen geleerd de afgelopen jaren? Hoezo ging ik hier nu weer in mee? Ja, we hadden een gezellige avond en ja, het was meteen weer als vanouds, maar tegelijkertijd vond ik Kenan een vies mannetje. Hij vertelde dat hij al die jaren single was gebleven. Ik kon alleen maar denken aan hoeveel soa’s hij al cadeau had gedaan. Toch vervielen we in de dynamiek van drie jaar terug en veranderde ik weer in de veel te lieve en weinig assertieve versie van mezelf.

Stop, hou op!

Eenmaal thuis begon hij me meteen te zoenen en voelde ik zijn handen al richting mijn beha gaan. Help! Ik kon mezelf wel voor mijn kop slaan dat ik het weer zo ver had laten komen. ’Ben je echt zo wanhopig dat je deze gast weer toelaat?’, ging het in mijn hoofd. Na twintig minuten vozen en een even lange motivational speach aan mezelf (in gedachten) was het opeens klaar. Er kwam een soort oerkracht naar boven. Tot hier en niet verder. Ik stond op, trok mijn topje recht en zei: „Je kunt beter gaan nu. Ik ga hier spijt van krijgen.”

„Hoezo? Jij zoent mij net toch ook? Je wilt mij ook. We zijn toch geen kindjes meer?”, Kenan liet zich niet zomaar afwimpelen, maar ik was vastberaden. Hell no dat ik weer met hem in bed belandde! Het woord ’overdraagbaar’ stond op zijn voorhoofd en deze hele avond was überhaupt zo onnodig geweest. Ik opende de voordeur en keek toe hoe hij als een boze kleuter naar buiten stormde. „Take care Kenan.”

Swipe links

Ik schonk de overgebleven wijn voor mezelf in, kroop met de Kardashians op onder een dekentje en voelde een gevoel van trots op komen. Drie jaar dateleed, maar ik had wel degelijk iets van die lessen opgestoken. Oude koeien blijven voortaan in de sloot. Voormalige crushes, flings en exen zijn afgesloten hoofdstukken met een reden en blijven voortaan keurig waar ik ze heb achter gelaten. Let by gones be by gones. Ik swipe voortaan gewoon weer naar links.