Deel 3: ’Hij had een vriendin, maar ik wilde hem’

„Waar ging dat over?” vraag ik nieuwsgierig als we binnen zijn. Mijn schoonmoeder haalt haar schouders op: „Hij dacht dat Bas een blonde vrouw had. Hij is af en toe in de war. Ik denk dat hij Casper heeft gezien met een van zijn scharrels.” Casper is Bas’ broer. Ze lijken veel op elkaar, alleen is Casper net iets groter, breder en rijker dan Bas. En het is een rokkenjager.

Piepjong

„Scharrelt hij nog steeds? Ik dacht dat die Lolita de ware was?” Mijn schoonmoeder schiet in de lach: „Ze heet Letitia,” corrigeert ze mij. „En ze is inderdaad piepjong.” Ik pak een stapeltje theedoeken uit haar kast om ze opnieuw op te vouwen. Dan liggen ze straks weer mooi recht. Dat staat beter als de thuiszorg zo komt.

„Hoeveel schelen ze eigenlijk in leeftijd,” klets ik verder. „Een jaar of twintig?” Mijn schoonmoeder zet een kop koffie voor me neer. „Ja, zoiets. Blijf je ook lunchen?” vraagt ze hoopvol.

„Nee, ik moet straks nog langs het werk. Ik kom alleen even vragen of je komend weekend op de tweeling wil passen.” „Dit weekend? Ja, dat kan wel. Wat gaan jullie doen?” „Naar het chateau. Het is dit weekend precies achttien jaar geleden dat Bas bij mij kwam wonen.” „Wat leuk.” Ze knikt dankbaar. „Ik kom graag.” Mieke vindt het duidelijk fijn dat ze zich ook eens nuttig kan voelen.

Betere baan

Als ik mijn fiets tegen ons kantoor vastzet, hoor ik binnen een ontzettende herrie. Blijkbaar is er iets heel grappigs gebeurd, want de een gilt nog harder dan de ander. Boven iedereen uit klinkt onmiskenbaar de schorre stem van Sara. Ze is terug!

Sara is een getalenteerde makelaar, die ons vorig jaar heeft verlaten voor een beter betaalde baan in de stad. Ik was er niet zo rouwig om: ze trok nogal de aandacht en kon drinken als een bouwvakker. Bas vond het jammer, want ze bracht veel geld binnen. Ik weet dat hij nog een paar keer heeft geprobeerd haar terug te winnen.

Als ik binnenstap is het meteen stil. Blijkbaar heeft het oog van de vrouw van de baas die uitwerking op het personeel. Ik maak een kletspraatje met Sara, bekijk mijn mail en geef de secretaresse een paar instructies. Daarna ga ik naar de kapper, zodat ik dit weekend weer op-en-top verzorgd naast mijn man loop.

Betoverend

Ach ja, mijn man. Twintig jaar en een maand geleden ging ik stage lopen bij een gerenommeerd makelaarskantoor. Onwennig en verlegen worstelde ik me de eerste ochtend uit mijn jas. Ik wilde mijn mantelpak niet kreuken.

En terwijl ik daar stond te worstelen, klonk er opeens een prachtige zware stem achter me: „Mag ik de man zijn die jouw jas aanneemt?” Ik draaide me om en viel als een blok voor de man met de mooie glimlach. Vanaf dat moment had ik er een doel bij: naast beste makelaar worden wilde ik hem, Bas. En ik kreeg hem. Niet veel later verliet hij zijn vriendin en trok hij bij me in.

Voorspel

En dat vieren we dit weekend in een prachtig hotel, met heerlijk eten, goede wijn en een vrijpartij, waarvan ik wist dat die eraan zat te komen. Zodra we terug zijn op de kamer begint Bas met het voorspel.

Hij helpt mij galant uit mijn jas en blijft dan achter mij staan. Hij kust mijn nek en laat ondertussen zijn handen in mijn bloes glijden: „Ik zoek jonkvrouw Anouk,” fluistert hij hees, terwijl hij mijn borsten streelt. „Weet jij waar ze is?”

„Ja, ik weet waar ze is. Waarom zoekt u haar?”, antwoord ik met een klein stemmetje. „Ik ben ridder Bas en ik kom haar redden.” „Jonkvrouw Anouk kan prima voor zichzelf zorgen,” zeg ik plagend. Bas lacht. Ik draai me om en kom dreigend op hem af. Hij doet een stap achteruit. Ik geef hem een duw en dan belandt hij op het bed. „Zoals ik als zei, ridder Bas, kan jonkvrouw Anouk prima voor zichzelf zorgen,” fluister ik in zijn nek en ga dan bovenop hem zitten.

Stoute ridder

Ik pak zijn armen en leg die boven zijn hoofd. Als hij ze probeert terug te leggen, hef ik hem dreigend een vinger op. Hij staakt zijn poging. Ik trek het sloop van het kussen en bindt daarmee Bas’ armen vast boven zijn hoofd. Ik voel de opwinding in zijn broek. Om hem te pesten schuif ik een paar keer met mijn billen over zijn gevoelige plek.

Zijn lichaam reageert meteen. „Ho, wat is dat? Stoute ridder Bas.” Hij kreunt. Ik schuif lager en knoop zijn broek los. Net op dat moment piept zijn telefoon. „Die is van mij,” zegt Bas. Maar ik ga helemaal op in mijn bazige spel. „Nee, die is nu van mij.” Ik vis zijn telefoon uit z’n broek, klik op het scherm en lees dan: ‘Ik wil jou ook.’

