Janette Keur (57) kreeg in 2003 de schrik van haar leven. Haar ex, die met hun twee dochters (toen 6 en 2,5) in Egypte op vakantie was, belde haar op om te zeggen dat ze niet meer terug zouden komen. Na vijftien jaar strijden heeft ze haar dochters eindelijk weer terug.