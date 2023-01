Premium Het beste van De Telegraaf

Tussen de lakens Dorien (43) noemt zichzelf preuts: ’Seks vond ik eng’

Kopieer naar clipboard

„Ik ben altijd preuts gebleven. Als je zo niet-lichamelijk wordt opgevoed, gaat dat in je systeem zitten.” Ⓒ GettyImages

In de rubriek ’Tussen de lakens’ vertellen vrouwen over hun seksleven. Dit verhaal komt van Dorien (43). Ze is opgegroeid in een gezin waarin naakt vies was en over seks niet gepraat werd. Daardoor kent ze veel schaamte. ’Ik zou mezelf gerust preuts willen noemen. Dat is niet iets wat je even verandert.’