Wat als je je kind zelf het geslacht laat bepalen...

In het verleden zijn er vaker experimenten geweest met kinderen die genderneutraal of juist met een andere gender zijn opgevoed. Dat liep niet altijd even gelukkig af: Bruce Reimer werd vanaf 22 maanden dertien jaar als Brenda opgevoed na een ernstig mislukte besnijdenis. De opvoeding als meisje trok een zware wissel op Bruce die zich later omdoopte tot David en uiteindelijk op zijn 38ste zelfmoord pleegde.

Poppen

Dat ‘they’ uiteindelijk zelf mag beslissen of hij/zij een jongetje/meisje is zorgt in de omgeving van het kind voor veel onbegrip. ‘They’ speelt met poppen en ook met auto’s. Zijn oma kwam alleen achter het geslacht toen ze de luier verschoonde.

Veel mensen begrijpen niet waarom de betreffende ouders van de peuter een sociaal project maken. Anderen spreken in de reacties positiever over het ’experiment’: ’Mijn kinderen mochten ook jongens- of meisjeskleren aan, ik heb ze daar vrij in gelaten’ vertelt een moeder op Facebook.

