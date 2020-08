Hoe zit het nu écht met … de Gastric Bypass?

Wat is een Gastric Bypass?

Bij een Gastric Bypass wordt je maag operatief verkleind en de dunne darm omgeleid, daardoor wordt een deel van je dunne darm uitgeschakeld. Hierdoor kun je kleinere porties eten en worden er minder voedingstoffen opgenomen. Het is daarom belangrijk om extra vitamines te slikken en gezond te eten, mocht je deze operatie ondergaan.

Corinne: “De voornaamste reden om een Gastric Bypass te ondergaan is gewichtsverlies bereiken én te behouden. Het kan een goede bijdrage leveren aan mensen met obesitas of mensen met meerdere gezondheidsproblemen, zoals een hoge bloeddruk en diabetes.”

Nieuwe leefstijl

Om voor een Gastric Bypass in aanmerking te komen, moet je eerst een voorbereidend proces door. “Je leert bij een diëtist hoe je een gezonde leefstijl kunt hanteren door kleinere porties en voldoende groente en fruit te eten. Je moet een goed voedingspatroon aanleren voordat je de operatie krijgt, en ervoor zorgen dat je al wat kilootjes kwijt bent. Op die manier laat je zien dat je het ook na de operatie kunt volhouden. Dagelijks voldoende bewegen, is ook belangrijk. Je moet echt structureel anders gaan leven en je eetgedrag aanpassen om te kunnen afvallen met een Gastric Bypass.”

Risico’s

Er kleven ook risico’s aan de behandeling, waarmee je rekening moet houden. Corinne: “Het grootste risico dat je loopt na de Gastric Bypass-operatie is vitaminetekort, meestal aan B-12. De gevolgen hiervan kunnen zijn; haaruitval, vermoeidheid en diarree. Ook kun je een tekort aan eiwit krijgen, waardoor je spiermassa verliest. Verder moet je er rekening mee houden dat je veel minder suikerrijke en vetrijke producten mag eten. Eet je hiervan toch te veel, dan kun je last krijgen van dumping (klachten die kunnen optreden wanneer het voedsel te snel wordt aangeboden aan de darm) en diarree.”

Begeleiding

“Een goede begeleiding, zowel voor als na de operatie, van bijvoorbeeld een diëtist, is daarom heel belangrijk. Maar daar moet je echt zelf achteraan. Zonder goede begeleiding is de kans groter dat je vitaminegebrek krijgt of weer terugvalt in je oude patronen. Tot twee weken na de operatie mag je alleen maar vloeibaar voedsel eten, zoals vla, kwark en soep. Je moet vervolgens ook echt leren rustig te eten en goed te kauwen (20-30 keer), te stoppen met eten als je een vol gevoel hebt en alleen nog maar kleine maaltijden te nemen. Een diëtist kan je hier heel goed bij helpen.”

Het grootste voordeel

Als je goede begeleiding krijgt, je goed aan alle voorschriften houdt en je vitamines inneemt, kan een Gastric Bypass volgens van Acht veel gezondheidsvoordelen bieden. “Soms spreek ik mensen bij wie het is gelukt tientallen kilo’s af te vallen en dat gewicht ook te behouden. Die mensen vinden de operatie het meer dan waard. Ze zijn dan eindelijk weer gezond, en dat is heel belangrijk. Wel wil ik meegeven dat de consequenties op lange termijn erg groot zijn. Je moet echt je leefstijl aanpassen, dus beslis het alsjeblieft niet te snel. Probeer eerst op een normale manier af te vallen. Als dat echt niet lukt, overweeg dan pas een Gastric Bypass.”