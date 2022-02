Premium Het beste van De Telegraaf

VROUW Magazine Marieke had een overbeet: ’Ik kon alleen maar naar mijn tanden kijken’

Door Vivienne Groenewoud Kopieer naar clipboard

„Veel mensen, inclusief mijn man, zeiden tegen mij: ’Je ziet er toch superleuk en guitig uit?’ Maar ik voelde me er niet fijn bij.” Ⓒ Studio Chapp

Ben jij dat?! Die vraag krijgt Marieke Kamphuis (40) vaak genoeg. Want vroeger zag ze er toch heel anders uit. Maar voelt ze zich vanbinnen ook anders? Ze is getrouwd, docent op het hbo en heeft twee zoons (6 en 9). Ze had jarenlang een overbeet en schaamde zich daar vreselijk voor.