Moeten ouders opdraaien voor wat hun kinderen uithalen?

Marokko is het eerste Afrikaanse land dat zo ver in het wereldkampioenschap is gekomen. Na de 1-0 winst op Portugal, staat het team in de kwartfinale van het WK-voetbal in Qatar. Maar in plaats van feest was er afgelopen week in grote steden als Den Haag en Amsterdam ná de juichstemming vooral onrust.

Zwaar vuurwerk werd afgestoken en gericht naar hulpverleners. De Telegraaf meldt dat zaterdagochtend twee verdachten van 16 en 19 jaar zijn opgepakt wegens het mishandelen van een motoragent in Den Haag.

Ouders aanspreken

De jonge relschoppers werden opgepakt, maar hoe zit het met de ouders? Moeten die medeverantwoordelijk worden gehouden voor wat hun kinderen uithalen? Minister Yeşilgöz van Justitie en Veiligheid vindt van wel.

„Als er spullen zijn vernield door jouw kind, dan moet jij ervoor opdraaien”, betoogt ze tegen Hart van Nederland. Op Twitter krijgt ze steun: veel mensen vinden dat de oorzaak van slecht gedrag ligt in de opvoeding. De schuld ligt wat hen betreft daarom ook bij de ouders. Al is niet iedereen het daarmee eens.

Omgekeerde wereld

Waarom zouden de ouders verantwoordelijk gehouden moeten worden voor iets wat hun kind heeft gedaan? Is dat niet de omgekeerde wereld? Als het kind wat uithaalt, moet hij of zij zelf de schuld krijgen, luidt het op Twitter. Ook laten mensen weten dat zij op die leeftijd helemaal niet meer naar hun ouders luisterden, dus dat het straffen van ouders geen zin heeft.

Reactie

Adriaan vindt het een onzinnig idee om de ouders ervoor op te laten draaien.

Ellen vindt dat respect het eerste is dat een kind leert, dus dat er in de opvoeding toch iets fout gaat.

Twitteraar @Wanderer16874 vindt dat de relschoppers zelf verantwoordelijk moeten worden gehouden.

Praat mee

Vind jij dat ouders verantwoordelijk moeten worden gehouden als hun kind iets uithaalt? Omdat zij een rol spelen in de opvoeding? Of vind je dat dat niets uithaalt en dat het probleem bij het kind zelf ligt? Laat het ons weten en praat mee via onze Facebookpagina.

