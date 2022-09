Daghoroscoop 15 september - Dromen kunnen waarheid worden, Vissen!

Premium Verhalen achter het nieuws

Tweeling (25) uit ’Urk!’ over zwangerschap: ’Totaal ander persoon geworden’

Tweeling Mathilde en Gerda Keuter (25), bekend van het tv-programma ’Urk!’, zijn tegelijkertijd zwanger. Mathilde is sinds januari zwanger van een zoon en is over vier weken uitgerekend. Gerda krijgt over 22 weken een dochter.