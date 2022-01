Seksuele intimidatie: waar ligt voor jou de grens?

Beschuldigingen

The Voice-bandleider Jeroen Rietbergen bevestigt in zijn statement dat hij seksuele contacten heeft gehad met kandidaten. „Tijdens mijn jarenlange betrokkenheid bij The Voice of Holland heb ik contact van seksuele aard gehad met enige bij het programma betrokken vrouwen en seksueel getinte WhatsApp-berichten uitgewisseld. Mijn betrokkenheid bij The Voice of Holland was als pianist en bandleider. Voor mijn gevoel was er destijds geen sprake van een machtspositie, ik ben in mijn positie ook niet in staat iemand te bevoorrechten in het programma, ik ga uitsluitend over de muziek. De contacten heb ik toen als wederkerig en gelijkwaardig gezien.” Ook wordt coach Ali B beschuldigd. Er is aangifte tegen hem gedaan, maar hij ontkent tot op dusver.

Soorten

Onder seksuele intimidatie vallen verschillende soorten. Zoals verbale communicatie, denk aan het sturen van seksueel getinte berichtjes of het maken van seksueel getinte opmerkingen. Maar ook non-verbale intimidatie, zoals het maken van seksueel getinte gebaren of langdurig staren. Tenslotte is er nog lichamelijk contact. Bij dat soort contact wordt er ongewenst aan je gezeten door bijvoorbeeld te knijpen of te zoenen.

Uit onderzoek van CBS blijkt dat jaarlijks 100.000 mensen slachtoffer worden van aanranding, verkrachting en/of misbruik. Bij seksuele intimidatie ligt dit aantal nog 3 procent hoger. 5 procent van de bevolking van 16 jaar en ouder gaf aan dat ze slachtoffer zijn geweest van online seksuele intimidatie in de afgelopen 12 maanden.

Geil broekje

Een oud deelneemster van The Voice of Holland onthult dat Jeroen Rietbergen tegen haar heeft gezegd: „Wat heb jij een geil broekje aan”, terwijl ze een pyjama-outfit aan had. Een opmerking kan je verschillend interpreteren. Want waar ligt de grens? Is dit een grapje of gaat dit veel te ver?

Machtspositie

Vijf vrouwen hebben aan de Volkskrant verteld dat zij te maken hebben gehad met seksueel getinte opmerkingen tijdens het programma. Vaak lachten zij deze grappen weg, omdat ze bang waren dat het hun deelname kon beïnvloeden. Het kan soms een verschil maken of iemand macht over je heeft die seksueel intimideert of niet. Bij je werkgever zou het je misschien de kop kunnen kosten als je niet ingaat op de dingen die hij of zij zegt. Maar ook bij iemand zonder machtspositie kan het erg vervelend en ongepast zijn.

Reacties

Michelle vindt het belangrijk om de zaak aan te halen bij haar kinderen, om ze het verschil goed uit te leggen.

Martine vindt het lastig om de gesprekken bij talkshows over dit onderwerp nu serieus te nemen, zonder dat daar een expert aan te pas komt.

Toch moeten we niet iedereen meteen cancelen, vindt Jeroen.

Praat mee

