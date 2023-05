Premium Het beste van De Telegraaf

VROUW Magazine ’Tijdens de zwangerschap is alles gegroeid, behalve mijn borsten’

Door MARIËLLE WISSE Kopieer naar clipboard

’Vroeger dacht ik dat ik die groeiende buik vreselijk zou vinden, maar nu kan ik er enorm van genieten.’ Ⓒ CHANTAL SPIEARD

Je moet maar durven: jezelf laten zien in je eigen kleding en daarna in een lingeriesetje van ons. Deze week Sarah Debaieb (33): tweevoudig wereldkampioen kickboksen en eigenaar van een trainingstudio. Toen wij haar spraken was ze hoogzwanger, inmiddels is ze bevallen van een dochtertje.