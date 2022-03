Nooit meer een miskoop: ’Minimaliseren kun je leren!’

„Wees gerust. Je bent geen uitzondering, dit overkomt ons allemaal. Hoe groter je kast is, hoe groter dit probleem wordt. Ik schrok namelijk best van het gegeven dat de meeste mensen slechts 20% van hun kleding daadwerkelijk dragen. En desondanks droom ik als modemens al jaren van een riante walk-in closet en heb ik, tot het zover is, de gehele kastenwand in de hal in beslag genomen.

Als enige vrouw in huis vind ik dat ik recht heb op minimaal vier kasten, met als extraatje een schoenenrek met ruimte voor 50 paar schoenen/laarzen (de rest heb ik in kratten verstopt onderin die vier riante kasten). Pure luxe zou je toch zeggen. Maar nee hoor, nu is het soms juist zo lastig om keuzes te maken.

En zodoende heb ik in coronatijd mijn kasten flink uitgespit, op advies van styliste Lonneke Nooteboom, volgens haar handige methode. Basiskleding in één kast (kleurloos) en de eyecatchers in de andere kasten (hoera kleurigheid). Nou geloof me… dit werkt een stuk sneller bij het kiezen!

Snelle setjes

En omdat ik toch lekker bezig was, heb ik in diezelfde periode mezelf overgeleverd aan een test voor wat betreft een beperkte capsule wardrobe. Oftewel: circa 37 kledingstukken (met een uitschieter naar 50 stuks voor de hardleerse modemens onder ons uiteraard). Volgens de ware capsule-kenners kun je hiermee toch al snel 75 uiteenlopende combinaties maken en moet je daar dus een heel seizoen, oftewel drie maanden, mee kunnen doen.

En heel eerlijk? Het kostte me weinig moeite in een periode van thuiswerken, nul feestjes, presentaties en reizen. Het gaf ergens ook wel rust om slechts te mogen kiezen uit een beperkte collectie. Voor het gemak hing ik ook alvast ‘setjes’ klaar aan de kast; zo’n 6 à 8 stuks, zodat ik die zo van de hanger kon grissen en binnen een mum van tijd klaar was. Om het mezelf nog wat eenvoudiger te maken, hing ik ook alvast sjaals en sieraden op de hanger bij de kleding.

Donna Karan

Het deed me denken aan de jaren tachtig, toen de Amerikaanse modeontwerpster Donna Karan voor het eerst sprak van een ‘capsule collectie’ voor naar het werk met slechts zeven (!) kledingstukken die volledig op elkaar afgestemd waren. Dat heb ik destijds volledig in de wind geslagen…

Tegenwoordig brengen ook andere bekende ontwerpers steeds vaker een capsulecollectie uit, een beperkte lijn met niet meer dan bijvoorbeeld tien tot vijftien kledingstukken en accessoires die goed met elkaar en met voorgaande collecties te mixen zijn. In principe zou je hiermee een seizoen door moeten kunnen komen.

De modewereld is steeds meer hierop gericht, want de overvloed aan collecties blijkt door de consument niet meer gewaardeerd te worden. Bovendien worden we ook onrustig van te veel uitverkoopmomenten omdat dit ook weer extra prikkels oplevert.

Iets duurder

Het inrichten van een capsule wardrobe is overigens wel dé manier om toe te werken naar een duurzame en minder trendy garderobe die een poosje meegaat. Het idee hierachter is dat je uiteindelijk ook langzamerhand overstapt op iets duurdere kleding die wel duurzaam is. Bedenk echter wel dat alles draait om de ‘beperking’ en dat je eigenlijk vanaf dat moment moet werken vanuit het principe: ’een kledingstuk erin, eentje eruit’.

Basisstukken zoals blazers, jeans, zwarte broeken, een LBD jurkje, rok, trui, (witte) blouse, sneakers, hakken en enkellaarsjes zijn onmisbaar. Het is echt wel mogelijk om met die maximaal 50 stuks veel combinaties te maken en er zo toch steeds weer anders uit te zien. Met het gebruik van de juiste accessoires zoals schoenen, laarzen, sieraden en tassen (maar ook in mindere mate uiteraard!) is dat helemaal prima te doen.

Eenvoudig stappenplan

Voor de starters van een capsule wardrobe is er een eenvoudig stappenplan om te beginnen. Start met het kiezen van je eigen stijl door te zoeken in modebladen of op shopping sites van je favoriete merken. Het zou mooi zijn als je daarvan een ‘moodboard’ kunt maken, zodat je weet welke items je het leukst vindt. Bij het sorteren van de kast kun je daar dan rekening mee houden.

Doe de kleding die je al langere tijd niet meer hebt gedragen weg of verkoop het. De kleding tijdelijk opbergen op zolder of onder het bed in doorzichtige opbergboxen met opschrift is ook een optie, zo kun je ieder seizoen weer opnieuw rouleren. Zolang de items maar niet in de kast rondslingeren, want dat zorgt voor onrust.

Per seizoen koop je vervolgens 2 tot 4 trenditems die je met de rest van de inhoud van de kast combineert, waardoor alles toch net weer even anders oogt en je meedoet met de laatste modetrends. Doordat je minder koopt, kun je ook kijken naar iets duurdere items die vervolgens ook weer langer meegaan. Een richtlijn is: zes paar schoenen (een no-go voor mij dus), 8 à 10 onder-items zoals broeken en rokken en 20 tot 22 boven-items (jurk, trui, vest, T-shirt, blouse).

So far so good dacht ik… Maar nu we weer de deur uit kunnen, flaneren op een terrasje, feestjes hebben en op vakantie gaan, vind ik het een behoorlijke uitdaging. Ik vrees dat ik voor het aankomende zomerseizoen mijn capsule wardrobe even moet uitbreiden, want ik heb alweer de nodige mandjes online gevuld en ben al een paar keer in boetieks voor de bijl gegaan. Dat wordt voor mij dus doorzichtige opbergbakken scoren om zoveel mogelijk van de huidige items op zolder te stallen.”

OPROEP!

Heb je ook een prangende modevraag waarop je dolgraag een antwoord zou willen weten? Bijvoorbeeld hoe je voor bepaalde kleuren kiest, waar je met maat 42 schoen als vrouw terecht kunt of welke materialen superstretch zijn… Stuur dan een mail naar k.querfurth@telegraaf.nl en wie weet komt jouw vraag aan bod in de volgende Kim’s Kwestie.