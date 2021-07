’Roemeense schoonmaakster brengt hoofd van eigenaar op hol in B&B Vol Liefde’

„Mijn televisieverslaving is weer gevoed met een nieuw programma. Sinds een week prijkt in het RTL 4-aanbod de nieuwe realityserie B&B Vol Liefde. Zes single eigenaren van een Bed & Breakfast gaan in dit programma op zoek naar de liefde van hun leven. De singles wonen verspreid door Europa en hunkeren naar een oer-Hollandse liefde. Ze krijgen (tegelijkertijd) verschillende singles op bezoek om uit te vinden of daar hun ware liefde bij zit. Althans: dat vertelt het concept.

Geen geflirt?!

Het lijkt er eigenlijk meer op dat de B&B-eigenaren op zoek gaan naar personeel. We zijn al een week bezig en er is nog geen moment echt geflirt! Meer aandacht is er voor het aanleggen van tuinen en andere klusjes die geklaard moeten worden. Ik dacht dat presentator Art Rooijakkers goud in handen had. In de oproepjes van de deelnemers lijkt het programma namelijk een combinatie van de twee NPO-kijkcijferhits Ik vertrek en Boer Zoekt Vrouw. Maar na de eerste vijf afleveringen begint het steeds meer te lijken op een uitgekauwde variant op Help mijn man is klusser!.

Toch ben ik fan. De ongemakkelijkheid van de deelnemers komt aardig in de buurt van de bekende boeren. En bij het bouwval-project van sommige B&B’s had de redactie van Ik Vertrek in de handjes geknepen. Zo is bij Vincent in Italië de eerste vrouwelijke kandidaat al na één slapeloze nacht vertrokken, omdat het er allesbehalve klaar is terwijl binnen een week de eerste proefgasten al komen. Vincent kent geen stress en gaat met zijn eerste date in alle rust (zonder moodboard!) naar prullariawinkel Casa om decoratie te kopen. En dat terwijl de muren van de slaapkamers nog geschilderd moeten worden. Ik krijg plaatsvervangende stress.

Stringbikini

Van alle eigenaren hebben duidelijk alleen de vrouwen het op orde. In de B&B van Jacob in Portugal is er nog nooit een dweil doorheen gehaald. Dit komt natuurlijk doordat hij zelf de hele dag weinig anders doet dan het besproeien van zijn cactussen en het bekijken van zijn Roemeense schoonmaakster die louter in stringbikini ligt te zonnen. Het zal niet lang duren of de ingevlogen vrouwen pakken ook hier vanwege smetvrees de eerste vlucht naar huis. En dan heb ik het nog niet eens gehad over het vreemde feit dat zijn ex-vrouw slechts twee dagen geleden zijn huis heeft verlaten…

Botte ’boer’ Bert in Frankrijk biedt slaapkamers aan zonder kledingkast, want ’dat is ook zo standaard’. In het begin dacht ik dat Bert en Romana elkaar de tent uit zouden vechten, zo liet de discussie over de smaak van zijn perentaart lijken. Maar het is Ysolde die op de eerste avond na een fles rode wijn eigenlijk haar koffers wil pakken. Tijd om naar huis te gaan is er niet, want de dames worden de volgende dag meteen weer aan het werk gezet. Er wordt getuinierd, gekookt en - oh ja - de hond moet ook nog worden uitgelaten. De status na vijf afleveringen: er is dus nog steeds niet echt geflirt.

Bromance

Ook de vrouwelijke B&B-eigenaren Caroline, Roxanne en Debbie maken gretig gebruik van de extra handen in huis. Ik voorspel dat Roxanne uiteindelijk toch liever alleen blijft, maar dat de stacaravan straks helemaal klaar is. Propere Caroline maakt spelletjes van wc’s schoonmaken en de winnaar wordt niet beloond met (ik noem maar iets) een kusje. Nee, die krijgt een box waarbij zijn vuist ’romantisch’ tegen die van haar aantikt.

Ook bij Debbie in Zuid-Italië is er ondertussen nog geen aanraking geweest. Daar is er meer bromance achter de PlayStation dan enige vorm van romance. Ik krijg bij de gesprekken ook steeds het gevoel dat ik naar een mondelinge overhoring kijk tussen een strenge schooljuf en het stoutste jongetje van de klas.

Medelijden

Misschien is het het medelijden met de ingevlogen kandidaten, dat het kijken ervan zo leuk maakt. Hun droom om te emigreren voor de liefde lijkt ineens een nachtmerrie te worden. Toch zetten ze hun beste beentje voor en blijf ik vol spanning en ongemak kijken. Totdat ze de hotelhanddoek in de ring gooien. Of er stiekem toch nog iemand in de ’verkeerde’ kamer wakker wordt.