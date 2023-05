Praat mee: Trouwen in het buitenland, moeten de gasten meebetalen?

Er zijn geen regels of etiquette over het betalen van de reis en overnachting van de bruiloftsgasten. Als je het wel voor ze wil betalen, zullen ze dat vast en zeker waarderen, maar het moet niet als dat niet binnen jullie budget past.

Toch kiezen de meeste bruidsparen ervoor om alle kosten van een bruidsweekend op zich te nemen, schrijft Wietske van Rijssen op haar blog ‘Buitenlandse Bruiloften’. “Dat houdt in dat ze het verblijf betalen van twee nachten, een welkomstdiner, eten en drinken op de bruiloftsdag zelf en een afsluitend ontbijt of brunch op de dag na de bruiloft.” Gebruikelijk is dan dat de gasten hun eigen vervoer regelen.

Als je een kleiner budget hebt of een grotere groep wilt uitnodigen, is het volgens Wietske “zeker een optie” om de gasten bijvoorbeeld te vragen de verblijfskosten op zich te nemen. “Daardoor is er vaak veel meer mogelijk met een klein budget en kun je de droombruiloft regelen die jullie voor ogen hebben.”

En zo zijn er nog wel meer voordelen te bedenken: je houdt bijvoorbeeld alleen de gasten over die écht willen komen, want niet iedereen kan het geld of de vrije dagen missen.

Natuurlijk is er geen kant-en-klaar antwoord op de vraag wat een bruiloft in het buitenland kost, want dat is afhankelijk van vele factoren. Denk aan het land waar jullie willen trouwen, de trouwlocatie, het aantal gasten en de keuzes in eten en drinken. Voor een groot deel heb je de kosten zelf in de hand en kun je het zo gek maken als je zelf wilt. Maar ja, blijft de vraag: wie gaat dat betalen?

