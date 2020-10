Denise: De paarden gaan bij mij altijd voor

Denise en PA Vittoria Dancer Ⓒ Fotografie Sasha Lambert

Je hebt huisdieren en je hebt kampioenen. Monique Dobbe (52), Denise van Gils (26) en Jantine Boerrigter (43) slepen de ene na de andere prijs binnen met hun geliefde viervoeter. In dit tweede deel: Denise. Zij is de enige vrouwelijke trainer van Arabische showpaarden in Nederland. Ze werkt met internationale kampioenen, maar haar favoriet blijft merrie PA Vittoria Dancer (10).